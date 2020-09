Schulen in den Bezirken Grieskirchen und Eferding blicken dem Unterrichtsstart positiv entgegen. Aber bevorstehende Grippe- und Erkältungszeit bereitet Sorgen.



BEZIRKE GRIESKIRCHEN, EFERDING (jmi). BEZIRKE (jmi). Ab 14. September drückt der Nachwuchs wieder die Schulbank. Damit im "Corona-Jahr" der Unterricht wie gewohnt beginnen kann, informiert das Bildungsministerium mit einem Corona-Hygiene- und Präventionshandbuch. Wichtiges Element ist die Corona-Ampel, die über die Maßnahmen an der Schule entscheidet (Infos rechts).

Bereits seit Anfang September sitzt August Neubacher, Direktor der TNMS 1 Grieskirchen, im Unterricht. An der Schule werden in der zweiwöchigen Sommerschule rund 60 Kinder aus dem Bezirk in Deutsch gefördert. Sommerschulen laufen zudem an der Mittelschule Gaspoltshofen für Kinder aus dem Süden des Bezirks, an der Sportmittelschule Eferding für jene aus dem Bezirk Eferding.

Mehr als nur Arbeitsblätter abgleichen



Vorsichtsmaßnahmen gelten auch hier: „Wir schauen, alles Notwendige einzuhalten. Bisher hatten wir noch keinen Fall“, erklärt Neubacher. Gut funktionierte auch die Umstellung auf das sogenannte Distance Learning im Frühjahr. Trotzdem: „Schule ist mehr als Arbeitsblätter austeilen und abgleichen. Den Lehrern sind die Schüler abgegangen und umgekehrt. Ebenso ist das Soziale zwischen den Kindern ganz wichtig“, so Neubacher. Zum richtigen Schulstart sagt er: „Was uns ganz wichtig ist: im Klassenverband zu starten. Die Klasse wird zur ‚Hausgemeinschaft‘ – also keine klassenübergreifenden Geschichten wie Leistungsgruppen."

Diese Vorgaben stoßen aber schon bei Höheren Schulen an Grenzen. Doris Schöppl, Direktorin der HAK Eferding, bringt es auf den Punkt: "Bei uns als Höhere Schule liegt vor allem die Herausforderung, dass die Schüler mehrmals am Tag die Klasse verlassen, weil sie EDV-Räume aufsuchen, klassenübergreifende Fächer haben." Für Schöppl steht ein Treffen mit einem Krisenteam samt Schulärztin, Eltern- und Lehrervertretern sowie Schulwart an, um einen guten Schulstart zu gewährleisten. Ebenso ist für die Lehrkräfte eine Auffrischung in Sachen Distance Learning geplant.

Schöppl blickt dem Schulbeginn positiv entgegen, fürchtet aber die Verkühlungs- und Grippewelle im Herbst und Winter: "Hier wird es sicher zu vielen Fehlstunden kommen. Wie soll man diesen begegnen? Es ist unmöglich, jede Schulstunde nach Hause zu streamen. Das kann man nur gezielt für eine ganze Klasse machen."

Was tun bei Schnupfen?

Diese Bedenken teilt Peter Klein, Volksschuldirektor in Pram: "Wenn ein Kind Schnupfen oder Husten hat: Ab wann ist hier zu handeln, die Eltern zum Arzt zu schicken oder die Corona-Hotline anzurufen? Wer ist hier kompetent, um eine Entscheidung zu treffen? Hier erhoffe ich mir klare Aussagen der Bildungsdirektion oder der BH, wer welche Kompetenz in welchen Belangen hat." Einen "Schnupfenleitfaden" wie in Bayern, der genau klärt, wann Kinder der Schule fernbleiben sollen, gibt es in Österreich (noch) nicht. Bildungsminister Heinz Faßmann appellierte an die Eltern, bei ihren Kindern auf mögliche Corona-Virus-Symptome zu achten. Faßmann betont: Kein Schulbesuch ab einer Körpertemperatur von 37,5 Grad Celsius.

Nicht nur diese Ungewissheit bereitet vielen Bildungseinrichtungen Bauchschmerzen. Vor allem die Volksschulen stehen einer zusätzlichen Herausforderung gegenüber: den Erstklässlern. Volksschulleiter Klein sagt: „Unser großes Fragezeichen sind die Schulanfänger. Für sie ist nicht nur die Corona-Situation neu, sondern die Schule generell. Sie müssen erst die Schule samt Räumlichkeiten, Zeitplan und Struktur kennenlernen. Das bedeutet für uns Lehrer, Maßnahmen und Strategien à la Learning by Doing zu entwickeln."

Corona-Ampel im Überblick

Die Corona-Ampel soll einen nochmaligen Lockdown des gesamten Bildungssystems verhindern. Die jeweilige Farbe wird von der regionalen Gesundheitsbehörde festgelegt, also dem Bezirkshauptmann oder, bei mehreren Bezirken, dem Landeshauptmann. Die wichtigsten Eckpunkte im Überblick:

Grün – kein Risiko: Normalbetrieb an der Schule.

Normalbetrieb an der Schule. Gelb – moderates Risiko : Mund-Nasen-Schutz außerhalb des Klassenraums, für schulfremde Personen im gesamten Schulgebäude. Singen mit Mund-Nasen-Schutz oder im Freien, Sporteln im Freien.

: Mund-Nasen-Schutz außerhalb des Klassenraums, für schulfremde Personen im gesamten Schulgebäude. Singen mit Mund-Nasen-Schutz oder im Freien, Sporteln im Freien. Orange – hohes Risiko: keine Schulevents, Lehrerkonferenzen nur online, Singen nur im Freien, Distance Learning bei 15- bis 19-Jährigen optional.

keine Schulevents, Lehrerkonferenzen nur online, Singen nur im Freien, Distance Learning bei 15- bis 19-Jährigen optional. Rot – sehr hohes Risiko: Distance Learning bei Schulen in der betroffenen Region, Ganztagesbetreuung im Notbetrieb (Kleingruppen).

Weitere Infos finden Sie auf bmbwf.gv.at/coronaampel