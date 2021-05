EFERDING. Die beiden Feuerwehren Alkoven und Polsing wurden am Samstag, 29. Mai 2021 um 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die B129 in der Ortschaft Straß in Alkoven alarmiert.

Drei Fahrzeuge waren in einen Auffahrunfall verwickelt. Insgesamt wurden bei dem Crash fünf Personen verletzt, eine davon schwer. Mehrere Sanitäter vom Samariterbund, dem Roten Kreuz sowie ein Notarzt waren vor Ort und versorgten die Verletzten.

Nachdem die Polizei die Unfallaufnahme abgeschlossen hatte, führten die beiden Feuerwehren die Aufräumarbeiten durch und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Die Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn geschleppt.

Die Eferdinger Bundesstraße B129 war während des Einsatzes erschwert passierbar und immer wieder auch komplett für den Verkehr gesperrt.