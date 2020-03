In einer leichten Linkskurve kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

HARTKIRCHEN. Ein junger Mann aus dem Bezirk Eferding fuhr am 4. März 2020 gegen 6.30 Uhr auf der Öd in Bergen Landesstraße in Richtung Hartkirchen. Im Gemeindegebiet von Hartkirchen kam er bei Straßenkilometer 5,680 vor einer leichten Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw schleuderte etwa 80 Meter auf einer Wiese in Richtung eines Kleinbaches, wo er neben dem Bachbett mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum prallte.

Der Lenker wurde von zwei unbeteiligten Fahrzeuglenkern gegen 6.35 Uhr aus dem Pkw geborgen. Er verstarb nach Reanimation durch den Notarzt noch an der Unfallstelle.