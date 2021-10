NEUMARKT, KALLHAM. "Gemeinsam statt einsam" – unter diesem Motto fand vor Kurzem der traditionelle Stammtisch des freiheitlichen Seniorenrings Neumarkt/Kallham statt. Die Mitglieder des Seniorenrings verbrachten den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen mit anschließender Jause in der Gartenlaube von Seniorenring-Obmann Helfried Ernst. Der Stammtisch bot zudem Gelegenheit, um einige Geburtstage von Mitgliedern des Seniorenrings nachzufeiern.

Wolfgang Klinger, Landesrat und Bürgermeister von Gaspoltshofen, sowie Landtagsabgeordnete Sabine Binder waren ebenfalls eingeladen und berichteten über aktuelle Themen aus der Politik. „Das soziale Miteinander und die Gespräche haben den Teilnehmern sehr gefehlt. Diese Treffen sind wichtig, um so manchen vor Isolation und Vereinsamung zu bewahren“, so Binder.