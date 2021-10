Veredeln und Haltbarmachen will gelernt sein. Aus diesem Grund steht in der Mittelschule Hartkirchen seit Schulbeginn die gesunde Ernährung im Mittelpunkt.

HARTKIRCHEN. Mittels zahlreicher Spenden von lokalen Betrieben wurden Obst und Gemüse im Fach Ernährung und Haushalt veredelt und haltbar gemacht. Die 3. Klassen konnten bei diesem Projekt, unter der Leitung von Barbara Hauer-Rathmair, hautnah erleben, dass man Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, nicht unbedingt entsorgen muss. Im Gegenteil: Durch die sachgerechte Verarbeitung entstanden sogar köstliche Naschereien. Von deren Qualität kann sich jeder sowohl am 30. Oktober am Aschacher Bauernmarkt als auch am 6. November am Hartkirchner Naschmarkt beim Ozlberger überzeugen. Die jungen Köche werden hier nämlich ihre Kreationen selbst verkaufen und freuen sich über reges Interesse.