PUPPING. Für den Spargel, der auch als das erste Frühlingsgemüse bekannt ist, beginnt jetzt die bis Mitte Juni dauernde Saison. Holt man sich Spargel frisch vom Hofladen, lässt sich durch kurze Tests die Qualität überprüfen: Bei leichtem Zusammendrücken an der Schnittstelle sollte aus dem Gemüse etwas Flüssigkeit austreten. Zudem darf man beim Aneinanderreiben zweier frischer Spargelstangen ein quietschendes Geräusch erwarten. Wichtig ist auch die Farbe: Es sollte nichts braun verfärbt oder holzig aussehen. Falls der Spargel zu Hause nicht gleich verkocht wird, ist auf die richtige Lagerung zu achten. „Der weiße Spargel mag es in einem feuchten Tuch im Kühlschrank“, so die Expertin. Die grüne Variante ist ebenfalls kühl, aber nicht feucht aufzubewahren. „Hat man den Spargel schon geschält und braucht ihn nicht gleich, friert man ihn am besten ein und verarbeitet ihn später im noch gefrorenen Zustand“, erklärt Lindinger.

Alternative Dampfgarer

Bei der Zubereitung unterscheidet sich grüner von weißem Spargel in zwei Punkten: Letzterer muss mehr geschält und länger gekocht werden. Für das Kochwasser empfiehlt Lindinger die Zugabe von einem Esslöffel Zucker, einem Teelöffel Butter und einer Prise Salz. Der Zeitpunkt, an dem der Spargel aus dem Kochtopf herausgegeben werden muss, lässt sich mithilfe einer Probe feststellen: „Wenn man mit einen Küchenfreund hineingeht und er sich ganz leicht biegt, dann ist er fertig.“ Falls das Gemüse zu lange kocht, besteht die Gefahr, dass es faserig wird. Eine beliebte Alternative zur herkömmlichen Kochart ist, laut Lindinger, der Dampfgarer. Um nichts vom Spargel zu verschwenden, rät die Fachfrau dazu, Endstücke zu einer Suppe zu verarbeiten und notfalls zu pürieren oder durchzusieben. Auch die Köpfe müssen nicht weggeschmissen werden, sie können als Suppeneinlage dienen.

Vitamine und Vielfalt

Spargel überzeugt nicht nur vom Geschmack, er steckt auch voller gesunder Inhaltsstoffe, wie „zahlreichen Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen, Eiweiß und Folsäure“, erklärt Lindinger. Vielfalt herrscht ebenso bei den Rezepten mit dem Gemüse. „Vom grünen ein Spargel-Gröstl und der Klassiker beim weißen – mit brauner Butter, Petersilienerdäpfel, Sauce hollandaise und Schinkenwürfel – sind mir am liebsten“, verrät die Expertin. Besondere Kreationen wie Spargelbrot oder Spargelbaguette sind neben Gemüse von den Bauern der Umgebung ebenfalls im Hofladen von Puppinger Spargel zu finden.

OÖ Spargelproduzenten in der Region

Erdbeer- und Spargelhof Aichinger

Auf der Wies 10, 4731 Prambachkirchen

Ab Hof Verkauf: Mo-Sa: 8-19 Uhr

Bio-Spargel und Bio-Gemüse Hofladen Berner

Pupping 17, 4070 Pupping,

Ab Hof Verkauf: Spargelsaison: Mo - Fr: 7:30 - 19 Uhr; Sa, So + Feiertage: 7:30 - 13 Uhr; außerhalb der Saison: Öffnungszeiten auf unserer Homepage!

Gemüsehof Giglleitner

Gatterer in Gstocket, Gstocket 1, 4070 Hinzenbach

Ab Hof Verkauf: Mo - Sa: 8 - 18 Uhr, und nach Vereinbarung

Gemüselust Hofladen und Selbstbedienungs-Gemüse-Eck Haiß

Hofladen Haiss

Karling 37, 4081 Hartkirchen

Ab Hof Verkauf: Mi, Fr, Sa 8 - 12 Uhr, Di, Do, Fr 14 - 18 Uhr; SB Gemüse-Eck: So, Mo ganztags, Sa und Mi nachmittags

Gemüsebau Obermayr

Fam. Hehenberger Josef und Gertrude

Taubenbrunn 23, 4070 Pupping

Ab Hof Verkauf: Di + Fr: 8 - 18 Uhr, Sa: 8 - 12 Uhr; Wochenmarkt Wels: Mi + Sa: 6 - 12 Uhr

Biohof Holzer

Josef-Friedl-Str. 2, 4070 Eferding

Ab Hof Verkauf: Mo, Di, Fr: 8:30 - 12:30 und 15 - 18:30 Uhr; Do, Sa: 8:30 - 12:30 Uhr; Mi und So: kein Verkauf

Zehetnergut

Gurkerl Holzinger

Familie Holzinger, Kirchenstraße 27, 4072 Alkoven

Ab Hof Verkauf: Mo - Sa: 8 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr

Gemüsehofladen Fritz und Traudi Huemer

Wörth 10, 4070 Pupping

Ab Hof Verkauf: Mo - Fr: 8 - 18 Uhr, Sa: 8 - 13 Uhr

Karoffel- und Gemüsebau Manuela und Kurt Kirchmayr

Unterschaden 19, 4070 Pupping

Ab Hof Verkauf: nach telefonischer Vereinbarung



Biohof Leberbauer

Unterschaden 8, 4070 Pupping

Ab Hof Verkauf: März bis November: Mo, Do, Fr: 9 - 13 Uhr und 16 - 19 Uhr; Di: 16 - 19 Uhr, Sa: 9 - 13 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung;

Dezember - Februar: Fr: 9 - 13 und 16 - 19 Uhr; Sa: 9 - 13 Uhr

Puppinger Spargel Lindinger & Ecker

Taubenbrunn 1, 4070 Pupping

Ab Hof Verkauf: Spargelsaison von Anfang April bis Mitte Juni: Mo - Sa: 8 - 19 Uhr; So und Feiertag: 8 - 13 Uhr

Spargelhof Mayer, Eferdinger Spargel

Inn 10, 4070 Fraham

Ab Hof Verkauf: Während der Spargelsaison (Mitte April bis Mitte Juni): Mo - Fr: 8 - 18:30 Uhr; Sa 8 - 17:30 Uhr; Sonn- und Feiertage: 8:30 - 15 Uhr;

Dietmar Mayer

Himbeeren Mayer

Raffelding 13, 4070 Eferding

Ab Hof Verkauf: täglich, während der Erntezeit

Erdbeer- und Gemüsefarm / Imkerei

Doris und Martin Pertlwieser, Innbachstr. 6, 4072 Alkoven

Ab Hof Verkauf: Di, Mi, Fr 8 - 18 Uhr, Sa 8 - 13 Uhr;

Erdbeersaison: Mo - So und Feiertage 8 - 20 Uhr; in den Wintermonaten: nach tel. Vereinbarung

Roithmayr`s Ab Hof-Verkauf - Erdbeer- und Gemüsehof

Karling 13, 4081 Hartkirchen,

Ab Hof Verkauf: in der Erdbeerzeit täglich geöffnet; ansonsten Di + Mi: 8 - 12 Uhr; Fr: 8 - 18 Uhr; Sa: 8 - 13 Uhr; außerhalb der Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung

Gemüsebau-Ab-Hof-Verkauf - Karl und Sabine Schiefersteiner

Nibelungenstr. 8, 4070 Eferding

Ab Hof Verkauf: Mo, Di, Mi, Fr: 8:30 - 13:30 Uhr, Sa: 8:30 - 16 Uhr, Do und So: geschlossen; Eferdinger Wochenmarkt: Fr: 14 - 18 Uhr

Meindlhumerhof

Schartner Premium Wiesmayr

Heidi und Rudolf Wiesmayr, Jürgen Wiesmayr, Kronberg 6, 4612 Scharten

Ab Hof Verkauf: täglich zur Erntezeit und nach telefonischer Vereinbarung

