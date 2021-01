Für 22. bis 24. Jänner sind die zweiten Massentestungen vorgesehen. Die Teststationen werden laut aktuellem Stand gleichbleiben. Ob die Testungen an diesen drei Tagen stattfinden, wird sich in den kommenden Tagen noch herausstellen – die Region ist bereit.

BEZIRKE GRIESKIRCHEN, EFERDING (jmi). Nachdem sie bereits verschoben wurden, sind die zweiten Massentestungen nun für 22. bis 24. Jänner 2021 in Oberösterreich vorgemerkt. "Der jetzige Stand (14. Jänner, Anm. d. Red.) ist, dass die Testungen von 22. bis 24. Jänner mit den sieben Standorten im Bezirk Grieskirchen wie bei den ersten Massentests stattfinden sollen. Sollte der Lockdown verlängert werden, könnte es auch Auswirkungen haben, ob sie zu dem Datum stattfinden", so Grieskirchens Bezirksbürgermeistersprecher Peter Oberlehner. Sein Kollege Johann Schweitzer, Bezirksbürgermeistersprecher in Eferding, sagt: "Anfang nächster Woche wird man hierzu genaueres sagen können. Derzeit (Stand 14. Jänner) sollen die vier Teststandorte im Bezirk Eferding bleiben. Wenn es Veränderungen zu den Terminen gibt, sind diese auch auf den Gemeindehomepages ersichtlich."

Sofern die Massentestungen am 22. bis 24. Jänner stattfinden, könne man sich ab Montag, 18. Jänner unter oesterreich-testet.at anmelden können.

Region ist bereit für geplante Testtage

Die beiden Bezirke Grieskirchen und Eferding sind jedenfalls schon bereit für die geplanten Testtage. Das Rote Kreuz ist wie beim ersten Mal wieder zuständig für die Abnahme und Ausstattung. "Wir haben dieses Mal weniger Testlinien und kommen dadurch mit dem eigenen Personal aus. Zu den Testungen brauchen wir uns nicht mehr groß vorbereiten, wir sind schon eingespielt. Alle Dienstpläne stehen bereits", so Bezirksrettungskommandant Josef Zauner.

Aktuell sollen wie bei den ersten Massentestungen es an elf Gemeinden Teststandorte geben:

Bezirk Grieskirchen: Bad Schallerbach: Atrium; Grieskirchen: Schulzentrum Raiffeisen Arena; Haag am Hausruck: ÖTB-Turnhalle; Kallham: s'Zentrum 4720; Peuerbach: Melodium; Waizenkirchen: Gemeindezentrum (ACHTUNG: neuer Standort); Weibern: Mehrzweckhalle

Bezirk Eferding: Alkoven, Eferding, Hartkirchen, St. Marienkirchen/Polsenz

Hinweis: Ob die Massentestungen von 22. bis 24. Jänner stattfinden, und welche genauen Standorte dazu letztendlich geöffnet haben, wird Anfang nächster Woche fixiert sein.