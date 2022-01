Fotografen aus dem Bezirk Grieskirchen gewannen die Fotochallenge der Business Upper Austria. Ihre Bilder repräsentieren künftig den Wirtschaftsstandort Oberösterreich.

BEZIRK GRIESKIRCHEN. Seit 2020 tritt das Land Oberösterreich mit seinen Beteiligungen als einheitliche Standortmarke auf. "Mit unserem Place Branding setzen wir auf eine positive und starke Oberösterreich-Identität im Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte. Dieses gemeinsame Verständnis vom Standort OÖ drückt sich nicht nur in einem gemeinsamen Logo und Kommunikationsbotschaften, sondern auch in einer gemeinsamen Bildsprache aus", so Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. Deshalb hat die oberösterreichische Standortagentur Business Upper Austria in Kooperation mit der Innung der Berufsfotografen der Wirtschaftskammer OÖ im November eine Fotochallenge auf der regionalen Plattform pixxers.com gestartet. Zehn von 172 eingereichten Fotos wurden ausgewählt, um künftig Oberösterreich bildlich zu repräsentieren – zwei davon kommen aus dem Bezirk Grieskirchen. Bilder von Vanessa Lepschi aus Hofkirchen an der Trattnach und Martin Seifried von der Firma Dualpixel aus Pram setzen den Wirtschaftsstandort auf upperaustria.at in Szene.

Authentische Bilder durch regionale Auftragsvergabe

„Die Bilder sind Momentaufnahmen, die stellvertretend für Oberösterreich stehen: Menschen an Orten des Machens und Schaffens“, so Achleitner. Über die rege Teilnahme an der Foto-Challenge zeigt er sich erfreut: „An diesem Beispiel sieht man, dass Regionalität viele Facetten hat. Auch bei digitalen Lösungen wie Fotoplattformen gibt es regionale Angebote, die die Kaufkraft daheim stärken."

Martin Dörsch, Landesinnungsmeister der oberösterreichischen Berufsfotografen, ergänzt: "Der große Vorteil: Bilder von Profis sind für Werbebotschaften ein Turbo. Die ausgewählten, authentischen Bilder der oberösterreichischen Berufsfotografinnen und -fotografen werden dazu beitragen, dass die Kampagne der Business Upper Austria zum Standort Oberösterreich noch wirksamer und effektiver wird. Es wäre wünschenswert, wenn auch andere Player diese Vorteile erkennen, vermehrt für eigene Kampagnen nutzen und diesen Turbo starten würden."