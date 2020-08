Schon vor der Corona-Krise galten 153.000 Menschen laut Statistik Austria in Oberösterreich als armutsgefährdet. Diese sind von den Folgen der Pandemie besonders betroffen. Die Rotkreuz-Märkte im Bezirk Grieskirchen sind eine wertvolle Unterstützung.

GRIESKIRCHEN/PEUERBACH. Ein Schicksalsschlag in der Familie, eine plötzliche Krankheit oder der Verlust des Arbeitsplatzes: Armut kann jeden treffen und es gibt viele Gründe, warum Menschen mit einem geringen Einkommen auskommen müssen. Seit 2009 hilft das OÖ. Rote Kreuz mit Rotkreuz-Märkten. Der Bedarf an Hilfe steigt kontinuierlich. Alleine im Vorjahr verzeichneten die Märkte rund 6.000 Einkäufe.

Armut ist oft weiblich



Die durchschnittliche Rotkreuz-Markt-Kundschaft in Oberösterreich ist mehrheitlich weiblich, zu 50 Prozent im Ruhestand und spricht zu 81 Prozent die „Erstsprache Deutsch“. Ein Drittel der Kunden bekommt von einer Oberösterreichischen Sozialberatungsstelle den Hinweis, Lebensmittel in einem Rotkreuz-Markt einkaufen zu können. Das Leben an der Armutsgrenze ist geprägt von großen finanziellen und auch seelischen Sorgen.



„Armut ist oft erst auf den zweiten Blick sichtbar. Existenzsorgen und Nöte spielen sich meistens hinter verschlossenen Türen ab.“ Edith Pennetzdorfer, OÖ Rotes Kreuz

Zur Sache

In einem Rotkreuz-Markt einkaufen dürfen Personen mit folgenden Einkommensgrenzen: