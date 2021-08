Bereits zum zehnten Mal fanden von 28. bis 30. Juli 2021 die Integrativen Aktivtage in Grieskirchen statt.

GRIESKIRCHEN. Organisiert wurden die Workshops vom Grieskirchner Verein "Ich bin Ich", mit der freundlichen Unterstützung durch die Soroptimistinnen aus Grieskirchen, die einen Workshop gesponsert haben.

Die Teilnehmer erwartete ein vielfältiges Angebot: Von Theater spielen, Rolli-Tanz, Erfahrungsreise durch Grieskirchen im Rollstuhl, über Tauchen, Trommeln und Outdoor Games im Wald bis hin zu einem Foto-Workshop und Malen. Die behinderten und nichtbehinderten Kinder und Jugendliche hatten viel Spaß an den gemeinsamen Aktivitäten und genossen das unkomplizierte Miteinander trotz der eingehaltenen Corona-Regeln. Der liebe Kommentar einer behinderten Teilnehmerin am Ende der gelungenen Veranstaltung: "Seit der Pandemie hatte ich nicht mehr so gelacht und so viel Freude wie an diesen Tagen."