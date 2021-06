Startschuss für das neue Grieskirchner Bezirksjugendorchester! Die Jungmusiker arbeiten auf Hochtouren um im Herbst zum Konzert zu laden.

BEZIRK GRIESKIRCHEN. In Sachen Blasmusik tut sich im Bezirk Grieskirchen einiges. Denn in wenigen Wochen startet das Projekt "Bezirksjugendorchester", kurz BJO. Das Projekt des Oö. Blasmusikverbands (OÖBV) wird von einem aus sieben Musikern bestehenden Organisationsteam geführt, das die Idee eines gemeindeübergreifenden Blasmusikorchesters realisieren will. Die musikalische Leitung liegt in den Händen des Haagers Florian Möseneder, dem Kapellmeister in Raab, und von Josef Söllinger aus Gaspoltshofen, der Kapellmeister in Aistersheim ist. Im Führungsteam engagieren sich außerdem der Pramer Roman Anzengruber, Bezirkskapellmeister-Stellvertreter des OÖBV Grieskirchen, die Grieskirchnerin Julia Bonelli, der Aistersheimer Florian Gesswagner, Anna Mayr aus Altenhof und Simon Voraberger aus Gaspoltshofen.

Musiker aus jeder Gemeinde

Sie arbeiten – coronabedingt – seit zwei Jahren an dem Projekt. "Unser Ziel war, aus jeder Gemeinde und jedem Musikverein Musiker ins Orchester zu holen. Zu unserer großen Freude haben sich viele gemeldet, die Orchesterzusammenstellung war dadurch für das Organisationsteam aber eine große Herausforderung", so das Team. Knapp 60 junge Blasmusiker im Alter von 14 bis 25 Jahren aus allen Gemeinden und Musikvereinen des Bezirks Grieskirchen musizieren zusammen in einem großen sinfonischen Blasorchester. Den Verantwortlichen geht es aber nicht nur um die musikalische Fortbildung.

Das Organisationsteam freut sich über junge Musiker aus dem Bezirk Grieskirchen, die beim BJO mitmachen wollen.

Foto: Martin Edtmaier

hochgeladen von Julia Mittermayr

Auch ein lebendiger Erfahrungsaustausch zwischen den jungen Musikern soll dabei gelingen. "Junge Musiker bekommen die Möglichkeit, wieder in einer großen Gemeinschaft Musik zu machen und viele neue Musiker kennenzulernen. Neben dem Gemeinschaftsgefühl fördert unser Projekt auch die Flexibilität, in verschiedenen Konstellationen zusammenzuspielen und sich neuen musikalischen Herausforderungen zu stellen", sagt das Organisationsteam.

Workshops für Jungmusiker

Also, was ist nun geplant? Das neue Bezirksjugendorchester will mit einem einwöchigen Seminar in der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Otterbach in St. Florian am Inn starten. In dieser Woche werden verschiedene Workshops angeboten, Referenten für die einzelnen Instrumentengruppen sind eingeladen. Zudem wird ein anspruchsvolles Konzertprogramm erarbeitet: Dieses soll im Herbst zur Aufführung kommen. Das Startorchester ist bereits zusammengestellt und wartet auf den Probenbeginn. Im Hinterkopf ist dem Organisationsteam natürlich auch die Corona-Situation:



"Diese besondere Zeit lässt leider nicht alles reibungslos ablaufen. Wir mussten neue Wege finden, um unser Projekt zu planen und publik zu machen."

Die Verantwortlichen danken dabei auch den Sponsoren, die das Projekt möglich machen und die Jugend auf diese Weise unterstützen. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit vielen interessierten und musikbegeisterten jungen Talenten, die nach der langen ‚Pandemie-Musizier-Flaute‘ süchtig nach gemeinsamen Tönen sind."

Vormerken: Konzert im Herbst

Musikliebhaber sollten diese Veranstaltung schon in ihre Kalender eintragen: Das neue Bezirksjugendorchester lädt zum Konzert ein. Der Termin ist für den 18. September 2021 in der Raiffeisen Sportarena Grieskirchen angesetzt.