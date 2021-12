Auch am Heiligen Abend sind viele Menschen in der Region im Einsatz für die Gesellschaft. Feuerwehr, Rettung und Pflegeleiter erzählen von einem nicht alltäglichen Dienst.

GRIESKIRCHEN & EFERDING. Ein ruhiges und gemütliches Beisammensein mit der Familie. So stellen sich wohl alle Menschen die Zeit an Weihnachten und vor allem den Heiligen Abend am 24. Dezember vor. Aber selbst an diesem Tag braucht es Menschen, die sich um die Sicherheit und das Wohlbefinden der anderen kümmern. Wie zum Beispiel die Mitarbeiter des Roten Kreuzes Grieskirchen. "Das Gefühl an diesem Abend ist für die Dienstmannschaft schon speziell. Man kann zwar nicht mit der eigenen Familie feiern, aber die Dankbarkeit der Patienten ist dafür besonders spürbar", erzählt Jürgen Reisinger, Dienstführender der Ortsstelle in Grieskirchen. Die Besetzung der Dienste sei je nach Ortsstelle unterschiedlich, so Reisinger. "Sollte es notwendig sein, dann übernehmen berufliche Mitarbeiter, die selbst noch keine Kinder haben. Aber auch unsere Zivildiener stehen einem Dienst am 24. Dezember sehr positiv gegenüber", erläutert Reisinger. In Grieskirchen würden aber meist freiwillige Mitarbeiter den Einsatz am Heiligen Abend übernehmen.

Immer bereit

Gänzlich auf Freiwilligkeit basiert hingegen das System der Feuerwehren in der Region. "Bei uns gibt es keinen Feiertag. Wir Feuerwehren sind 365 Tage und rund um die Uhr einsatzbereit", stellt der Grieskirchner Bezirks-Feuerwehrkommandant Herbert Ablinger klar. "Wenn 122 gewählt wird, sind wir zur Stelle – auch am Heiligen Abend."

Der Dienst unterscheide sich prinzipiell nicht von den anderen, "trotzdem liegt der Fokus der Feuerwehrmänner und -frauen an solchen Abenden besonders auf dem Sicherheitsaspekt", so Ablinger. Die Intensität der Dienste ist ihm zufolge von Jahr zu Jahr unterschiedlich: "Wir hoffen natürlich alle, dass wir möglichst wenig Einsätze fahren müssen. Wenn wir aber gebraucht werden, sind wir da!" Ähnliches trifft auch auf die Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims St. Raphael in Bad Schallerbach zu. "In Summe müssen an diesem Tag zwar schon mehr Handgriffe als an anderen Tagen getätigt werden. Beim Großteil der Bewohner und Mitarbeiter ist jedoch an diesem Abend schon eine gewisse Besinnlichkeit spürbar", erklärt Pflegeleiter Thomas Haberfellner.

Für Stimmung sorgen

Zu Problemen bei der Diensteinteilung kommt es dementsprechend nicht. Während der Weihnachtszeit herrscht im St. Raphael sogar eine Sonderregelung für die Dienstplangestaltung: "Die Mitarbeiter kümmern sich innerhalb dieser Regeln zum großen Teil selbst um den Dienstplan. Als ich erstmals bei der entsprechenden Teamsitzung dabei war, war ich positiv überrascht. Es läuft sehr harmonisch ab. Der Dienstplan erstellt sich dabei fast von selbst", zeigt sich Haberfellner begeistert.

Harmonisch und besinnlich verläuft Weihnachten ebenfalls beim Roten Kreuz Grieskirchen: "Wenn es das Einsatzgeschehen zulässt, wird gemeinsam gekocht und gegessen. Mit dem Weihnachtsbaum, der bereits von der Tagdienstmannschaft geschmückt wird, kommt zusätzlich Weihnachtsstimmung auf", erzählt Reisinger. Für Stimmung sorgen ebenso die Mitarbeiter im St. Raphael, auch wenn heuer die große Weihnachtsfeier erneut ausfallen muss. "Die Teams der einzelnen Wohnbereiche in unserem Heim organisieren am Heiligen Abend zumindest eine kleine, stockinterne Feier", erklärt Pflegeleiter Haberfellner.