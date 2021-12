GRIESKIRCHEN. Seit mittlerweile zehn jahren unterstützt der Kindergarten Parz die Weihnachtsaktion "Christkindl aus der Schuhschachtel". Diese wird seit 2001 von der oberösterreichischen Landlerhilfe organisiert und kommt Kindern in vom Verein betreuten Landlergebieten Rumäniens und den ukrainischen Waldkarpaten, wo noch immer Nachfahren oberösterreichischer Aussiedler in teilweise ärmsten Verhältnissen leben, zugute. Auch heuer haben sich die Parzer Kindergartenkinder wieder beteiligt – sie befüllten mehr als 100 Schuhkartons mit Spielsachen, Bekleidung und Schulsachen.

Kinder zeigen soziale Kompetenz

Die liebevoll verpackten Schuhschachteln wurden kürzlich abgeholt und befinden sich bereits auf dem Weg zu ihren Empfängern. Eine rumänische Mutter, die seit vielen Jahren in Grieskirchen lebt und deren Tochter den Kindergarten Parz besucht, erzählt: "Ich habe mich als Kind wahnsinnig gefreut, wenn eine solche Schuhschachtel mit Geschenken aus Österreich unter dem Weihnachtsbaum lag. Das war für mich immer ein besonderes Erlebnis. Nun bin ich in der glücklichen Lage, selbst für meine ehemalige Heimat zu spenden." Bürgermeisterin Maria Pachner und Kindergartenleiterin Christa Schmidleitner sind von der Sinnhaftigkeit dieser Aktion überzeugt: "Unsere Kinder geben gerne, vor allem wenn sie sehen beziehungsweise erzählt bekommen, in welchem ärmlichen Umfeld manche ihrer Altersgenossen aufwachsen. Bei dieser Aktion zeigen die Kinder bereits im Kindergarten beachtliche soziale Kompetenz."