Bei einer Kräuterwanderung am 14. August mit der Natur- und Landschaftsvermittlerin Brigitte Gaisböck unter dem Titel „Kräuterwissen und Pflanzenmagie“ ließen sich die TeilnehmerInnen von der Ausstrahlung der Pflanzen inspirieren. Sie lernten wichtige Kräuter kennen, sammelten diese in der vielfältigen Landschaft des Obst-Hügel-Landes und verarbeiteten sie anschließend zu Tinkturen und Ölen sowie zu Kräuterbüscheln.

„Frauendreißiger“ nennt man die Tage zwischen Mariä Himmelfahrt (15. August) und dem 14. September. Auf Kräutern, die wir in dieser Zeit sammeln, liegt nach alter Überlieferung dreifacher Segen, weil sie die Kraft des Sommers in sich tragen. Sie eignen sich besonders gut für Heilzwecke und werden zu Tee, Tinktur und Öl verarbeitet. Noch heute gibt es vielerorts den Brauch, Kräuterbüschel zu binden und diese in der Kirche weihen zu lassen.

Im Naturpark Obst-Hügel-Land werden verschiedene Kräuterwanderungen und -workshops angeboten, bei denen unsere Kräuterexpertinnen ihr Wissen an die TeilnehmerInnen weitergeben- die Termine sind auf unserer Homepage zu finden!