Mit ihrem Jahresprojekt "Landjugend auf Mission – wir schauen auf unsere Region" ist die Landjugend Bezirk Eferding für den OÖ Regionalitätspreis nominiert.

BEZIRK EFERDING (jmi). Die BezirksRundschau vergibt heuer wieder in Zusammenarbeit mit dem Land OÖ, Sparkasse OÖ, Nah&Frisch, ÖBB und ÖAMTC wieder den Regionalitätspreis. Mit diesem werden Unternehmen, Instituationen, Organisationen, Initiativen und Privatpersonen ausgezeichnet, die sich für die Wertschöpfung in der Region engagieren.

Einer der Nominierten ist die Landjugend Bezirk Eferding. Sie widmet sich mit ihrem Jahresprojekt ganz diesem Thema. Unter „Landjugend auf Mission - wir schauen auf unsere Region“ werden Aktionen in den Bereichen gesetzt. "Unserer Region hat viel zu bieten. Darauf wollen wir aufmerksam machen, da es im Alltag oft in den Hintergrund gerät, wie viele Lebensmittel wir regional beziehen können, wie viele schöne Plätze es gibt, wie viele Betriebe und damit Jobs es gibt", erklärt Bezirksleiterin Vanessa Ehrengruber.

Im Fokus steht vor allem Bewusstsein zu schaffen und die Wertschätzung zu fördern. Das gelingt den Landjugendlichen etwa mit Online-Infoabenden, Aktionen zu Gesundheit und Sport sowie Aktionen für Kinder. Zudem will die LJ Bezirk Eferding Infos wie man die Region unterstützen kann: durchs Müll sammeln, regional einzukaufen, Ausflug im Bezirk gestalten.

Den Jüngsten Sinnvolles mitgeben

Auch auf die Corona-Krise haben die Landjugendlichen schnell reagiert und ihr Programm umgestellt: "Wir haben hier schnell reagiert und bereits Ende März die ersten Online- Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Wir Jugendliche machen ein Freizeitprogramm für Jugendliche. Auch in Zeiten wie diesen brauchten Menschen ein sinnvolles Freizeitprogramm", erläutert die Bezirkschefin. Fokus legen die Landjugendlichen auch auf die Jüngsten in der Region – etwa mit einem Bastelwettbewerb, bei dem Haushaltsmüll eingesetzt wurde. Die Idee dahinter: "Es ist bei den Jüngsten besonders wichtig ihnen wichtige Themen zu erklären und spielerisch mitzugeben", so Ehrengruber. Auch beim Ferienprogramm der Landjugend Eferding Umgebung geht es darum, wie man aus Müll Spiele basteln kann wie etwa Laufstelzen aus Aludosen.

Jetzt mitmachen!

Die Teilnahme am Regionalitätspreis ist bis 16. August möglich. Jetzt bewerben unter:

BezirksRundschau GmbH, Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding

Kennwort "Regionalitätspreis"

oder online unter meinbezirk.at/regionalitätspreis-oö

Einreichungen sind in neun Kategorien möglich:

Dienstleistung und Handel

Industrie

Handwerk und Gewerbe

Vereine, Institutionen, Behörden

Tourismus

Gastronomie

Land- und Forstwirtschaft

Mobilität und erneuerbare Energien

"Regional & Digital"

Sonderpreis