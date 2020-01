Die Landjugendlichen wollen mit ihrem diesjährigen Bezirksprojekt dem Wegwerftrend entgegenwirken.

BEZIRK GRIESKIRCHEN. "Pimp it, make it, restaurate it" – so lautet das Bezirksprojekt 2020 der Landjugend Bezirk Grieskirchen. Die Devise „Aus alten Sachen neues machen“ lässt darauf schließen, worum es den Landjugendlichen geht. Ideen haben die Mitglieder einige: aus einem Dachstuhl eine Sitzbank bauen, aus Stoffresten Turnsackerl nähen oder neues Leben einer alten, nicht mehr verwendeten Kommode einhauchen. "Ziel ist es, der Wegwerfgesellschaft entgegenzuwirken und eine Sensibilisierung für die Erneuerung und Restaurierung von alten Gegenständen zu schaffen. Alle Landjugendortsgruppen im Bezirk werden aufgefordert, einen restaurierten Gegenstand oder auch mehrere kleine im Laufe des Jahres bis Anfang September herzustellen. Den Ideen für die Projektumsetzung sind keine Grenzen gesetzt", erklärt Schriftführerin Eva Voraberger.

Warum bis Herbst? Ganz einfach: Am 13. September wird zur Abschlussveranstaltung des Projekts geladen. Dazu tüfteln die Landjugendlichen bereits auf Hochtouren. So viel sei schon gesagt: Bei dem Frühschoppen werden die einzelnen Projekte der Ortsgruppen versteigert. Um auch die Versorgung sicherzustellen, werden Direktvermarkter aus der Umgebung ausstellen. Das eingenommene Geld verwenden die Landjugendlichen für die Jugendarbeit im Bezirk. "Um Plastikgeschirr zu vermeiden, wollen wir wiederverwendbares Geschirr kaufen. Dies können sich die Ortsgruppen bei ihren Veranstaltungen kostenlos ausleihen. Wir sind schon gespannt, was das kommende Jahr bringt und wie sich das Projekt entwickelt und freuen uns über die einzelnen Projekte der Ortsgruppen", sagt Voraberger.