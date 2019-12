Exekutive setzt auch an Silvester auf Schwerpunktkontrollen.

BEZIRKE GRIESKIRCHEN, EFERDING (jmi). Besinnlicher Advent? Nein, hektisch geht es zu – nicht nur in den Kaufhäusern, sondern auch an Punschständen und auf Weihnachtsmärkten. Und auch an Silvester wollen viele das alte Jahr ordentlich verabschieden. Auf Aktion scharf setzten die Einsatzkräfte ebenfalls zum Jahreswechsel: "Schwerpunktkontrollen hat es bereits zu Anfang des Advents gegeben, und wir werden sie auch an Silvester fortsetzen. Auch der normale Streifendienst setzt ein Augenmerk auf Alkoholkontrolle im Straßenverkehr", erklärt Bezirkspolizeikommandant Christian Stemmer. Fokus legt die Polizei an Silvester vor allem auf Ortsgebiete, Gasthäuser, Punschstände und Lokalitäten.

Immer wieder Fälle von Drogen

Außer mit Alkohol wird die Exekutive bei Kontrollen auch mit anderen Suchtmitteln immer wieder konfrontiert. "Es gibt in unserer Region immer wieder Fälle. Die Arten an Suchtmittel sind quer durch die Bank – von Cannabis über Kokain bis hin zu Amphetaminen." Gefährlich auf der Straße wird es zudem mit der Jahreszeit. "Man sollte auch die Fahrverhältnisse im Blick haben und Schnee, Eis und Nebel berücksichtigen – erschwerte Gegebenheiten, die man im Sommer nicht hat. Wichtig ist hier, nicht beeinträchtigt zu fahren", so Stemmer. Wer zu tief ins Glas geschaut hat, sollte das Auto stehen und sich heimbringen lassen.

Junge Autofahrer vorbildlich

Erfreulich ist, dass sich vor allem junge Autofahrer an das Gesetz halten. Besonders Probeführerscheinbesitzer seien, bis auf einige Ausreißer, in der Regel hier "diszipliniert", merkt der Polizeimajor an. Ein letzter Hinweis für Autofahrer: "Es gibt genügend Taxis in der Region. Viele stehen bereits vor Ort bei den Lokalitäten. Ein Taxi zu nehmen, ist sicher billiger als ein Entzugsverfahren des Führerscheins", sagt Stemmer.

Zur Sache: Strafen

Grundsätzlich gilt die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze von weniger als 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut, für Probeführerscheinbesitzer sowie Lkw- und Busfahrer: 0,1 Promille.