Erhebungen der Polizei ergaben, dass ein 24-Jähriger aus dem Kosovo und eine 24-Jährige aus Deutschland zuletzt mehrere Diebstähle durch Einbruch in Oberösterreich begangen haben. Dabei entstand ein erheblicher Schaden.

EFERDING. Die beiden Verdächtigen wurden Ende November in Eferding festgenommen, als sie versuchten, in einen Zigarettenautomaten einzubrechen. Während der 24-Jährige in U-Haft sitzt, wurde die 24-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Durch die polizeilichen Befragungen stellte sich heraus, dass sich die Beschuldigten seit Anfang November 2021 in einer Wohnung in Oberösterreich aufgehalten und offensichtlich ihren Aufenthalt in Österreich durch Einbrüche finanziert haben. Die Beschuldigten zeigten sich bislang aber nicht geständig. Sie stehen im Verdacht, weitere Einbrüche in drei Gaststätten und einem Wettlokal in Oberösterreich verübt zu haben. Es entstand dadurch ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.