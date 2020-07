Die Onlineplattform "Michis Regionale Frische" (regiofrisch.at) aus Prambachkirchen ist für den OÖ Regionalitätspreis 2020 nominiert.

PRAMBACHKIRCHEN (jmi). Die BezirksRundschau vergibt heuer wieder in Zusammenarbeit mit dem Land OÖ, Sparkasse OÖ, Nah&Frisch, ÖBB und ÖAMTC wieder den Regionalitätspreis. Mit diesem werden Unternehmen, Instituationen, Organisationen, Initiativen und Privatpersonen ausgezeichnet, die sich für die Wertschöpfung in der Region engagieren.

Ein der Nominierten ist die Onlineplattform "Michis Regionale Frische". Dahinter steckt der Prambachkirchner Michael Neuweg: "Ich war zuvor bei meinem Bruder in der Neubäck Bio-Bäckerei mit dem Vertrieb beschäftigt. Als dort die Produktion nicht mehr möglich war – für kleine Bäckereien ist es sehr schwer –, kam mir die Idee, regionale und lokale Lieferanten zu suchen und einen Online Shop zu gründen." Die Idee des Onlineshops: Man muss nicht die Produzenten abfahren, sondern kann deren Produkte über Regiofrisch.at bestellen. "Es gibt ein großes und hervorragendes Angebot an Lebensmittel und nachhaltigen Produkten in der Region, die aber für den Supermarkt nicht lukrativ sind, wir wollen genau das anbieten", so Neuweg.

"Erhalten viele positive Rückmeldungen"

Unter den Lieferanten finden sich unter anderem die Biohofbäckerei Mauracher, der Hillingerhof, der Biohof Thomabauer oder die Bäckerei Nimmervoll. "Wir erweitern unser Sortiment ständig. Auch durch die Corona Krise haben wir unser Sortiment erweitert um unseren Kunden Ladeneinkäufe zu ersparen. Wir erhalten sehr positive Rückmeldungen speziell in der Krise war das liefern von Lebensmitteln sehr aufwändig aber gefragt", erzählt Neuweg, der gemeinsam mit einer Mitarbeiterin den Shop betreibt.

Zudem betreibt "Michis Regionale Frische" eine Abholstation im Schauraum an der Hauptstraße in Prambachkirchen. Einmal im Jahr veranstalten Neuweg zudem mit der "Regiofair" eine Regionalmesse im Gymnasium Dachsberg. Die dieses Jahr leider nicht stattfinden wird, arbeitet das Duo bereits für nächstes Jahr an der Messe.

Jetzt mitmachen!

Die Teilnahme am Regionalitätspreis ist bis 16. August möglich. Jetzt bewerben unter:

Einreichungen sind in neun Kategorien möglich:

Dienstleistung und Handel

Industrie

Handwerk und Gewerbe

Vereine, Institutionen, Behörden

Tourismus

Gastronomie

Land- und Forstwirtschaft

Mobilität und erneuerbare Energien

"Regional & Digital"

Sonderpreis