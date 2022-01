Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr mit seinem Lkw am 15. Jänner 2022, gegen 7.45 Uhr, auf der L1186 im Ortsgebiet von Hofkirchen an der Trattnach Richtung Aistersheim.



HOFKIRCHEN. Dabei kam es in einer starken Kurve zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden 25-jährigen Mopedlenker aus dem Bezirk Grieskirchen. Dieser dürfte in der Kurve gestürzt und auf die Gegenfahrbahn geschlittert sein. Der Mopedlenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Grieskirchen gebracht.