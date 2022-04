Das Bezirksjugendorchester Grieskirchen geht in die nächste Runde und ermutigt Musikerinnen und Musiker aus dem Bezirk, an diesem musikalischen Projekt teilzunehmen.

BEZIRK GRIESKIRCHEN. 2021 wurde das gemeindeübergreifende Bezirksjugendorchester – kurz BJO – ins Leben gerufen. Rund 60 Blasmusikerinnen und Blasmusiker aus den verschiedenen Gemeinden im Bezirk Grieskirchen musizierten im Zuge dieses Projektes des oö. Blasmusikverbandes (OÖBV) gemeinsam in einem großen sinfonischen Blasorchester. Nach einem einwöchigen Probenseminar präsentierte sich das Orchester erstmalig im September des vergangenen Jahres bei einem großen Debütkonzert in der Turnhalle Gaspoltshofen. Knapp 400 Besucher überzeugten die ehrgeizigen Musiker des BJO damals mit einem abwechslungsreichen Programm.

Teil des Orchesters werden



Ähnlich erfolgreich soll das Projekt BJO deshalb auch heuer weitergehen, und das in neuer Besetzung. Wie auch im vergangenen Jahr wird das Orchester Anfang September in der landwirtschaftlichen Fachschule Otterbach (Bezirk Schärding) für das am 10. September angesetzte Konzert in Grieskirchen proben. Dafür werden noch Musikerinnen und Musiker gesucht: Wer zwischen 16 und 24 Jahre alt ist, ein Blasinstrument oder Schlagzeug spielt und Teil des Orchesters werden möchte, kann sich auf der Homepage des OÖBV Grieskirchen dafür anmelden. Anmeldeschluss ist der 1. Mai 2022.

Jungmusiker sind süchtig nach gemeinsamen Tönen