Langjähriges Natufreunde-Mitglied Jakob Rohrer ist am 26. Dezember 2021 im Alter von 94 Jahren in Grieskirchen verstorben.

GRIESKIRCHEN. "Jakob war von Beginn an eine der Säulen der Naturfreunde", so Helmut Kunze, Obmann der Naturfreunde Grieskirchen. So war Rohrer etwa an der Adaptierung des Burghart Hauses am Dr. Müllner-Platz in Grieskirchen und in späterer Folge der alten Sonderschule als Vereinsheime beteiligt. Ebenso beim Ausbau der ehemaligen Feuerwehr-Garage Manglburg 13a, wo das jetzige Vereinsheim anzufinden ist, hat er mit über 1000 freiwillig geleisteten Arbeitsstunden zur Realisierung des Projektes beigetragen. Bei der Errichtung des Fitnessweges im Zehetholz in Grieskirchen war Rohrer auch mit mehr als 700 freiwilligen Stunden dabei. Von 1971 bis 1999 war Rohrer Obmann-Stellvertreter bei den Grieskirchner Naturfreunden, von 1974 bis 1999 organisierte er jährlich den Volkswandertag, der mitunter bis zu 3.000 Teilnehmer zählte.

Hilfsbereitschaft bleibt in Erinnerung

Laut Kunze war Rohrer ein Mensch, "der nicht Nein sagen konnte, wenn es um irgendeine Arbeit für die Naturfreunde ging". "Seine ganz besondere Seite war: Ihn brauchte man nicht um Mithilfe zu ersuchen, er kam selbst und fragte, was zu tun ist. Mit Jakob konnte man nicht streiten. Bei verschiedenen Meinungen wurde zwar oft sehr lange diskutiert, aber um des Friedens willen gab er meistens nach", so Kunze weiter. "Die Naturfreunde werden dich als einen Mann, der immer für das Miteinander, das ja gerade für einen Verein so wichtig ist, eingetreten ist, für deine Ehrlichkeit, vor allem aber für deine immerwährende Hilfsbereitschaft für den Verein, aber auch für jeden Einzelnen, in ewiger Erinnerung behalten."

Der Trauergottesdienst findet am 5. Jänner um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Grieskirchen statt. Anschließend wird die Urne im engsten Familienkreis am Sebastianfriedhof beigesetzt.