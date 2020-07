Die Gemeinde Hinzenbach baut und ist für mögliche neue Corona-Welle gerüstet.



HINZENBACH (jmi). Sommerzeit bedeutet jährlich auch eine verstärkte Bauzeit auf Oberösterreichs Straßen. Gebaut wird etwa in Hinzenbach in der Nähe der Firma Steckbauer: "Gerade sind wir dabei, Kanalbau- sowie Infrastrukturarbeiten, etwa für Breitbandinternet, durchzuführen", so Bürgermeister Wolfgang Kreinecker. Ansiedeln werden sich dort die Firma Connex, ein Garagenpark, eine Versicherung und ein Malereibetrieb. Zudem stehen 15 Parzellen für Einfamilienhäuser zur Verfügung. "Uns ist vor allem wichtig, dass gut und schnell gebaut wird, damit die Gegebenheiten, die mit Bauarbeiten einhergehen – also Schmutz und Lärm – schnell vorbei sind", sagt Kreinecker. Ein Thema, dem sich Hinzenbach wie jede andere Gemeinde weiterhin verstärkt widmen muss, sind die steigenden Corona-Zahlen. Auf die erste Hochphase blickt Kreinecker positiv zurück – er bleibt bei den Unternehmen: "Die Firmen haben gut auf die Situation reagiert. Auch kleine Betriebe haben schnell auf Lieferservice umgestellt."

Engagement der Bürger

Zudem lobt Kreinecker das Engagement von Vereinen und Privatleuten, die Corona-Risikogruppen ihre Hilfe anboten. "Es ist schön zu sehen, dass in so einer Situation an andere Menschen gedacht wird. Von vielen dieser Hilfsangebote erfährt man jetzt erst im Nachhinein, weil sich viele Helfer nicht in den Mittelpunkt stellen wollten. Dieses Engagement zeigt, dass unsere Gesellschaft gut aufgestellt ist. Für mich ist dies eine Bestätigung, dass auch kleine Einheiten – eine Gemeinde oder ein Dorf – #+ihre Notwendigkeit haben." Wenige Hilfesuchende standen in Hinzenbach einer Vielzahl an Helfern gegenüber.

Wie sich die Corona-Pandemie bezüglich der Finanzen für die Gemeinde auswirken wird, sei noch abzuwarten: "Man muss erst noch sehen, wie sich etwa die Sozialausgaben durchschlagen werden. Durch die vergangenen Monate ist man mit Mindereinnahmen und Mehrausgaben konfrontiert."

Ausstattung auf Lager

Gut gerüstet sieht er die Gemeinde angesichts der steigenden Infektionszahlen in der Region: "Wir haben Dinge, die dringend notwendig sind, wie Handschuhe oder Masken, angekauft, damit wir genügend Ausstattung für die Bürger haben. An Masken haben wir derzeit tausend Stück gelagert", so Ortschef Kreinecker.