Am Montag, 13. Juli 2020 wurde bei der Mitgliederversammlung in St. Marienkirchen an der Polsenz ein neues Bauernbund-Team gewählt.

Der langjährige Obmann Franz Erdpresser legte sein Amt zurück und zukünftig wird sich ein ganzes Team um die bäuerlichen Anliegen in der Gemeinde kümmern. Nur gemeinsam können auf Dauer die Herausforderungen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum gemeistert werden. Karl Eisenhuber trat an diesem Abend als Sprecher der Neugewählten auf und bedankte sich recht herzlich bei den scheidenden Funktionären und übergab gemeinsam mit Ortsbäuerin Marianne Greinöcker regionale Geschenke. Bezirksbauernbundobmann Ludwig Schurm berichtete in seinem Vortrag über die Agrarpolitik und gab einen Einblick auf die anstehenden Herausforderungen der nächsten Jahre.

Der scheidende Obmann Franz Erdpresser bedankte sich recht herzlich bei allen anwesenden Bauernbund-Mitgliedern und drückte seine große Freude aus, dass

mit dem neuen jungen und engagierten „Bauernbund-Team“ die Zukunft der bäuerlichen Standesvertretung in St. Marienkirchen gesichert ist.