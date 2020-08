Die ÖVP Gaspoltshofen hat in Gemeindegebiet von Gaspoltshofen mehrere Wanderrastplätze an markante Stellen mit schöner Aussicht ausgemäht und renoviert bzw. neu errichtet. Das soll ein Beitrag zur Dorfverschönerung sein an dem sich auch der ÖAAB und der Seniorenbund sehr gerne beteiligt haben. Das Bild mit der neuen Bank entstand am Waldrand des Herrenholzes in Hörbach/Grünbach mit Blickrichtung Traunstein. Eine weitere Bank wurde ebenfalls im Herrenholz in Oberbergham mit Blickrichtung Ortskern Gaspoltshofen revitalisiert. ÖVP Frakt.obmann Höftberger Hannes und SB Obmann Hattinger Herbert nutzen die Gelegenheit auf der neuen Bank die herrliche Aussicht zu geniessen Kösseldorfer David, ÖAAB Obmann Hattinger Roland und ÖVP Obmann Ploberger Thomas freuten sich ebenfalls über die gelungene Verschönerung.