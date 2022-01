Für seine erste Amtszeit hat sich der ehemalige Bauamtsleiter Dominik Richtsteiger (VP) viel vorgenommen. Ein Generationenspielplatz, Teilerneuerung des Wasserleitungsnetzes und die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung sind nur einige Punkte seiner Agenda. Das große Ziel ist die Belebung des Ortskerns durch regionale Nachhaltigkeitsprojekte.

WALLERN. Seit Ende 2021 ist der letzte Abschnitt des digitalen Leitungsinformationssystems für Wasser und Kanal abgeschlossen. Für das rund 500.000 Euro teure Projekt, zu dem 2013 der Startschuss fiel, gab es rund 200.000 Euro Förderung vom Bund, die restliche Summe kommt aus dem Gemeindebudget. 43 Kilometer Kanal und 55 Kilometer Wasserleitungen sind nun in vier Zonen eingeteilt und digital erfasst. „Die Kanäle mussten mit der Kamera befahren werden, um Schäden festzustellen. Es hat sich angeboten, im Zuge dessen ein Leitungsinformationssystem zu machen. Ein digitales Kataster ist ein großer Vorteil“, so Bürgermeister Dominik Richtsteiger. Auf Knopfdruck ist nun abrufbar, wo welche Leitungen mit welcher Dimension liegen und aus welchem Material diese sind. Wichtige Informationen im Fall von Schäden oder neuen Bauvorhaben.

Arbeiten am Wasserleitungsnetz



Derzeit wird an der Behebung der Schäden im Kanalnetz gearbeitet. Ein weiteres, relativ großes, Sanierungsprojekt steht in den Startlöchern. „Ein Teil des Wasserleitungsnetzes entlang der Landstraße wird erneuert. Das soll grabungsfrei erledigt werden“, so Richtsteiger. In Kürze erfolgt die Ausschreibung. Das Gemeindebudget enthält einen Voranschlag für die geschätzte Investition von 150.000 bis 200.000 Euro.

Schutz vor Hochwasser



„Die vom Hochwasser gebeutelte Siedlung in Kitzing soll ehestmöglich geschützt werden“, so Wallerns Bürgermeister. Sobald die Förderzusage des Bundes einlangt, beginnt das Hangwasserschutzprojekt. „Der Plan ist, heuer damit zu starten“, so Richtsteiger.

Investition in Infrastruktur



Im Straßenbau stehen aktuell keine großen Vorhaben an. Laut Richtsteiger werden heuer rund 200.000 Euro für Sanierungen aufgewendet. Ein wichtiges Projekt ist der Ausbau des Glasfasernetzes. Hier werden 2022 weitere Teile der Ortschaften angeschlossen. Die Kinderbetreuung ist mit der 2018 eröffneten Volksschule und dem Kindergarten mit sechs Gruppen und einer Krabbelstube gut. Ein Teil des Kindergartens wurde bereits saniert. Abgesehen von kleineren Sanierungsmaßnahmen kann Richtsteiger noch nicht sicher sagen, wie es weitergeht.

Ärztliche Versorgung sicherstellen



„Die Leute streben nach Eigentum. Mietwohnungen sind weniger interessant“, so Richtsteiger. Derzeit sind keine Baugründe in der Marktgemeinde verfügbar. Im Ort finden die Einwohner neben dem genannten Schul- und Betreuungsangebot auch Filialen dreier Handelsketten und eine Bank. Was fehlt ist im nahegelegenen Bad Schallerbach zu finden.



„Für einen Ort wie Wallern mit 3.500 Einwohnern ist es wichtig, einen Arzt zu haben. Die ärztliche Versorgung für die Zukunft sicherzustellen ist ein wichtiges Thema in den nächsten fünf Jahren.“ Bürgermeister Dominik Richtsteiger

Belebung des Ortskerns



Wallerns Neo-Bürgermeister hat zwei weitere wichtige Ziele auf seiner Agenda.



„Wir prüfen Nachhaltigkeitsprojekte auf ihre Umsetzbarkeit. Das ist sehr aufwändig und erfordert gute Vorbereitung und Planung. Mir ist Regionalität wichtig und mein großes Ziel ist die Belebung des Ortskerns.“

Das zweite Projekt ist der Bau eines Generationenspielplatzes im Bereich der Trattnach. Dieser soll für Jung und Alt Denksportaufgaben und Motorikübungen bietens. „Die Finanzierung und eine grobe Planung stehen. Jetzt kommt es zu Gesprächen mit den Anrainern und der Detailplanung“, so Richtsteiger zum Status-Quo. Angesprochen auf die Arbeitsplatzsituation in der Marktgemeinde sagt der Bürgermeister: „Wir haben fast so viele Arbeitsplätze wie Einwohner.“ Er streute seinen Vorgängern Rosen und sagt: „Es ist toll, wenn in einer Gemeinde Gewerbe und Industrie angesiedelt ist. Hier wurde gut mitgedacht.“ Eine Erweiterung der beiden großen Gewerbeparks und der zwei Gewerbegebiete ist derzeit kein Thema. Die eine oder andere Fläche ist noch unbebaut.

Interview



Anlässlich seines Amtsantritts hat Redakteur Valentin Berghammer im November 2021 mit dem neuen Bürgermeister, der sich selbst als politischen Quereinsteiger bezeichnet, gesprochen:

