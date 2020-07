Buntes Programm: Das Otelo Grieskirchen ist für den OÖ Regionalitätspreis nominiert.



BEZIRKE (jmi). Die BezirksRundschau vergibt heuer wieder in Zusammenarbeit mit dem Land OÖ, Sparkasse OÖ, Nah&Frisch, ÖBB und ÖAMTC wieder den Regionalitätspreis. Mit diesem werden Unternehmen, Instituationen, Organisationen, Initiativen und Privatpersonen ausgezeichnet, die sich für die Wertschöpfung in der Region engagieren.

Einer der Nominierten ist das Otelo Grieskirchen. Obmann Heinz Plohberger erklärt die Idee: "Während der Teilnahme im und der Arbeiten für das Otelo sind alle Menschen gleichwertige und gleich geschätzte Mitglieder des Otelos Grieskirchen. Egal ob groß, klein, jung, alt, reich oder arm. Zudem braucht es keine Formalitäten." Das Otelo ist am Stadtplatz 16 eingemietet, die Räumlichkeiten stellt Brauerei-Chef Marcus Mautner Markhof mietfrei zur Verfügung. Ebenso unterstützt die Stadtgemeinde Grieskirchen den Verein mit einem Betriebskostenzuschuss. Mit freiwilligen Spenden beim Flohmarkt und bei den Veranstaltungen kann das Otelo seine Betriebskosten finanzieren. "Nur dadurch ist es möglich, die Veranstaltungen im Otelo der Bevölkerung entsprechend dem Otelo- Gedanken kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Dieses breite Angebot ist jedoch nicht umsonst, das zeigen uns die Zahlen der Besuche mit gleich über 2.200 im ersten Jahr", so Plohberger.

Buntes Programm

Seit Anfang 2017 bietet das Otelo verschiedene Veranstaltungen an. Regelmäßig im Otelo- Angebot sind Spielnachmittag, Stricken, Häkeln, Tarockieren, Freies Trommeln, Jugendclub für Senioren, Komme was Wolle, Märchenabend, Nähcafe, Repaircafe, Flohmarkt. Zusätzlich gab und gibt es auch Filmabende, Vorträge, Kochen, Backen, Töpfern, Singen, Zeichnen, Malen, Basteln, Elektronikworkshops, 3D – Druck, Virtual Reality, Tanzen, Frauentreff, Männertreff, Mutter-Kindtreff, Grüne Kosmetik und Reinigungsmittel. 2019 kam der Otelo-Veranstaltungskalender auf 292 Events. Das kommt auch bei den Besuchern, die nicht nur aus der Stadtgemeinde sondern auch aus den umliegenden Gemeinden kommen, gut an. "Wir vom dabei gebildeten Otelo- Kernteam wurden immer wieder überrascht von der Hilfsbereitschaft und vom Angebot, verschiedenste Veranstaltungen im Otelo machen zu wollen", so Plohberger.

Ein beliebter Fixpunkt für die ältere Generation ist auch der "Jugendclub für Senioren", der jedoch derzeit pausieren muss. "Leider hat uns die Coronakrise diesen Programmpunkt derzeit verunmöglicht, da wir die BesucherInnen nicht einer möglichen Gefahr aussetzen wollen. Dies schmerzt allerdings auch uns sehr, da wir sehen konnten, wie gerne diese Möglichkeit aus dem Alltag raus zu kommen, genutzt wurde", so Plohberger.

Das Otelo Grieskirchen ist zudem Mitglied im Klimabündnis. Logisch, dass auch Nachhaltigkeit eine Rolle spielt – zum Beispiel durch das Repaircafé. Dort konnten 52 Geräte repariert und so vor der Entsorgung gerettet werden.

