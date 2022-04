Der Pensionistenverband Natternbach hielt kürzlich sein Jahreshauptversammlung beim Wirt in Pfeneberg ab. Der aktuelle Vorstand unter der Leitung von Franz Till wurde einstimmig bestätigt.



NATTERNBACH. Obmann Till wird von Hermann Stiegler als Stellvertreter unterstützt. Für die Finanzen sind Walter und Veronika Rittberger verantwortlich. Wie in den letzten Jahren kümmert sich Elfriede Stiegler um die Schriftführung. Karl Scheucher leitet die Kontrolle.

Der Pensionistenverband konnte in den vergangenen zwei Jahren einige Neuzugänge verzeichnen – derzeit 77 Mitglieder in Natternbach gemeldet. In der kommenden Zeit bietet der PV für diese wieder einige anstehende Veranstaltungen und Ausflüge. So finden der Stammtisch im Cafe Bauer am ersten Freitagnachmittag im Monat und die Kegelnachmittage jeden Donnerstag in St. Roman wieder statt. Das Organisationsteam hat zudem für Anfang Mai einen Ausflug ins Innviertel ins Auge gefasst. Interessierte können sich bei Obmann Franz Till unter 0680/1162431 melden.

