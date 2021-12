Ein 22-Jähriger und ein 17-Jähriger, beide aus dem Bezirk Grieskirchen, wurden am 31. Dezember 2021 gegen 13:40 Uhr nach einer anonymen Anzeige auf einer Schuttdeponie in Neukirchen am Walde beim Abfeuern von Pyrotechnikartikeln der Klassen F3 und F4 erwischt.

NEUKIRCHEN AM WALDE. Im Wagen des 22-Jährigen stellten die Polizisten offenbar 165 Böller der Klassen F3 und F4 sicher, welche zuvor in Tschechien gekauft wurden. Zum Besitz solcher Artikel sind lediglich Personen mit entsprechendem Sachkunde- und Pyrotechnikausweis berechtigt. Die beiden werden angezeigt.