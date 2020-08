"Wir alle wünschen uns eine bestmögliche Betreuung von kranken, gebrechlichen oder Menschen mit Beeinträchtigungen. Eine qualitätsvolle Begleitung dieser Personen ist aber nur mit Hilfe von Zivildienstleistenden und sogenannten Freiwilligen, wie Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres, in dieser Form möglich. Die Gruppe von Freiwilligen und Zivildienern leistet unschätzbare Dienste, damit Menschen, die Unterstützung brauchen, diese auch in ausreichendem Maße erhalten. Müssten die unterstützenden Dienstleistungen von professionellem Pflege- beziehungsweise Betreuungspersonal mitübernommen werden, würden die Kosten im Gesundheits- und Sozialbereich deutlich und nachhaltig anwachsen. Somit zeigt sich, dass der Solidaritätsgedanke in der Gesellschaft gestärkt und auch gefördert werden muss, damit die Rettung auch weiterhin zeitnah vor Ort sein und in der Betreuung auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen werden kann."

Leserbrief von Joachim Reder, Institut Hartheim / Alkoven, zum Artikel "Zivildienst: Weniger taugliche Wehrpflichtige als Gefahr fürs Sozialsystem" vom 12. August 2020.