Die Radfahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt.

WALLERN. Eine 58-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen war mit ihrem Rennrad am 5. September 2020 gegen 16:45 Uhr auf der L528 Richtung Wallern unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 57-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen mit ihrem Pkw auf der Welser Straße in Wallern Richtung Kreuzung L528 / Eferdinger Straße. Beim Einbiegen in den Kreuzungsbereich touchierte die 57-Jährige mit dem vorderen Bereich des Pkw die von links kommende Radfahrerin. Die Frau kam zu Sturz und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Grieskirchen eingeliefert.