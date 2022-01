NEUMARKT IM HAUSRUCKKREIS (zema) Am 28. Jänner 2022 um 21:41 Uhr wurde die Feuerwehr Neumarkt im Hausruckkreis zu einem Wohnhausbrand in den Marktplatz alarmiert. Beim Eintreffen war bereits das gesamte Treppenhaus verraucht. Deshalb wurden um 21:47 Uhr die Feuerwehren Kallham und Keneding nachalarmiert. Alle Anwohner des Mehrfamilienhaus wurden daraufhin evakuiert. Die Ursache der Rauchentwicklung war schnell ausgemcht. Vermutlich hat wer eine noch glimmende Zigarette in eine der Mülltonnen geworfen. Diese standen in einem separaten Kellerraum. Die Feuerwehr lüftete das Haus und konnte nach etwa 30 Minuten wieder von der Einsatzstelle abrücken. Verletzt wurde nach ersten Informationen keiner. Fotos folgen in Kürze.

Fotos: Thomas Fischer/zema-medien.de