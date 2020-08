Die sagenumwobene Egellacke, ein Teich mitten im Wald in Edt am Stömerberg wird von Rudolf Ehrengruber aus Fading betreut. In stundenlanger Arbeit wurde vom leidenschaftlichen Fischer das Naturjuwel wieder auf Schuß gebracht, Fische eingesetzt und wird gehegt und gepflegt. Eine Holztafel beschreibt die eingesetzten Fische wie Rotaugen, Karpfen und Goldfische usw. Auf der Rückseite der Tafel ist die Sage über das Gewässer zu lesen. Beim Aufstellen der Informationstafel wurde Ehrengruber von Josef Pointner (links) und Josef Heftberger (rechts) tatkräftig unterstützt. Ein Spaziergang zu diesem Natujuwel bzw. ein Rundgang mit anschließender Rast lohnt sich allemal. Auf diesem Wege sei auch ein herzliches Dankeschön für die Eigeninitiative ausgesprochen.