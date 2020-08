Der Markt bietet ein regionales Warenangebot und hat sich zu einem liebgewordenen Treffpunkt entwickelt.

SCHLÜSSLBERG. Seit mittlerweile zehn Jahren ist der Frischemarkt ein fixer Bestandteil am Schlüßlberger Marktplatz. Hier wird nicht nur eingekauft, sondern es werden auch Kochrezepte, Meinungen und Ideen ausgetauscht. Vor allem die hohe Qualität der Waren wird von der Bevölkerung sehr geschätzt. Durch das vielfältige Angebot und den persönlichen Einsatz der Standler hat sich der Frischemarkt in Schlüßlberg zu einem kulinarischen Highlight in der Gemeinde entwickelt.