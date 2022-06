Der OÖ Familienbund startete gemeinsam mit der OÖ Kinderwelt eine Kampagne für rauchfreie Spielplätze in Oberösterreich. Viele Gemeinden sind dem Aufruf gefolgt und haben sich der Initiative bereits angeschlossen. Auch die Stadtemeinde Eferding unterstützt die Aktion.

EFERDING. Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Penn, dem Vorstandsmitglied der OÖ Kinderwelt, Astrid Zehetmair, der Leiterin des Familienbundzentrums Eferding Katharina Spitzenberger sowie Stadtrat Sebastian Illibauer wurde eine „Rauchfreier Spielplatz“-Tafel auf dem Spielplatz im Ort aufgestellt. Ziel der Kampagne ist es, Menschen für das Thema zu sensibilisieren und ihr Bewusstsein zu bilden. "Erwachsene und Eltern haben auf Kinder eine große Vorbildwirkung. Kinder sind neugierig und ahmen ihre Vorbilder gerne nach. Nicht selten wandern deshalb Zigarettenstummel zum oder gar in den Mund. Diese Situation ist für Kinder sehr gefährlich und bringt schwere gesundheitliche Folgen mit sich", zeigt sich Helena Kirchmayr, Landesobfrau der Kinderwelt OÖ, besorgt. Mit der neuen Kampagne wolle man ein Zeichen setzen und an die Verantwortung der Bevölkerung appellieren, so die Eferdinger Familienbundzentrum-Leiterin Spitzenberger: "Es freut uns, dass uns der Bürgermeister hierbei tatkräftig unterstützt und wir gemeinsam ein Zeichen für gesündere Gemeinden setzen."