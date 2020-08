Am Sonntag, 6.September 2020 öffnen wir wieder unsere Anlagen H0 und N für Besucher.

Von 10.00-16.00 Uhr können Nachbildungen der Lilostrecke, in unserem Clubheim in Oberrudling bewundert werden. Ob Waldbrand, Radausflug oder Badeteich, es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Für unsere jungen Besucher (oder auch alle anderen) gibt es die Möglichkeit durch drücken von Knöpfen verschiedene Szenen in Bewegung zu setzten. Da sieht man zum Beispiel, einen Golfer beim Abschlag oder ein Rauchfang fängt zu qualmen an - und noch vieles mehr. Einfach vorbeikommen und ansehen. Sollte sich dann jemand mit dem Modellbahn-Fieber angesteckt haben, wir freuen uns über jedes neue Mitglied!

Unsere Besucher werden wieder im Freien von unserer Küche mit Gegrilltem und selbstgemachten Mehlspeisen verwöhnt. Einfach vorbeikommen und anschauen.