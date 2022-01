16 Ordinationen in den Bezirken Grieskirchen und Eferding impfen auch ordinationsfremde Patienten. Daneben erweitert das Land Oberösterreich laufend sein Angebot an Pop-Up-Impfstellen.

GRIESKIRCHEN & EFERDING. In den Bezirken Grieskirchen und Eferding gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten zur anmeldefreien Impfung, bei denen sich Interessierte ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen holen können. In den kommenden Wochen sind dies folgende:

Bezirk Grieskirchen:

Pram: 14. Jänner, 9 bis 12 Uhr – Parkplatz Team 7, Gewerbepark 1, 4742 Pram

Gallspach: 14. Jänner, 13 bis 16 Uhr – Feuerwehrhaus Gallspach, Poststraße 3, 4713 Gallspach

Grieskirchen: 18. Jänner, 12.30 bis 16 Uhr – HTL Grieskirchen, Parzer Schulstraße 1, 4710 Grieskirchen

Bezirk Eferding:

Eferding: 18. Jänner, 8 bis 11.30 Uhr – Schulzentrum Eferding, Postgütlstraße 4a (Standort MS Eferding Nord), 4070 Eferding

Eferding: 22. Jänner, 8.30 bis 14.00 Uhr – Zeughaus der FF Eferding, Karl-Schachinger-Straße 11, 4070 Eferding

Impfen in Ordinationen

Knapp 900 registrierte Ordinationen im niedergelassenen Bereich bieten in Oberösterreich die Corona-Schutzimpfung für eigene Patienten an, darunter 300, die diese auch ordinationsfremden Patienten zur Verfügung stellen. In den Bezirken Grieskirchen und Eferding sind dies folgende:

Bezirk Eferding:

Alkoven: Ordination MR Dr. Herbert Hörtenhuber

Eferding: Ordination Dr. Nesihe Sardest

Sankt Marienkirchen an der Polsenz: Ordination Dr. Christoph Traunmüller-Wurm

Bezirk Grieskirchen:

Gallspach: Ordination Dr. Emilija Gescheva

Geboltskirchen: Ordination MR Dr. Egon Bangerl

Grieskirchen: Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Fizek, Dr. Fingerhut OG / Ordination Dr. Peter Würtz / Ordination Dr. Maria Theresia Froschauer

Hofkirchen an der Trattnach: Ordination Dr. Barbara Zinnebner-Seifried

Michaelnbach: Ordination Dr. Christian Bocksleitner

Neukirchen am Walde: Dr. Lobmaier und Dr. Breit - Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin OG

Neumarkt im Hausruckkreis: Ordination Dr. Sonja Reiter

Peuerbach: Ordination Dr. Alfons Orthofer / Ordination Dr. Martin Karl Gollner

Sankt Agatha: Dr. Schiffkorn OG

Waizenkirchen: Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Emanuela Noitz Dr. Sebastian Noitz OG



Zur Sache

Ergänzend zum klassischen Impfangebot an den Impfstraßen und in den registrierten Ordinationen erweitert das Land Oberösterreich laufend das Angebot an Pop-Up-Impfstellen. Sämtliche Pop-Up-Impfstellen, Impfbus-Stationen und andere Möglichkeiten zum Impfen ohne Anmeldung werden auf ooe-impft.at aktualisiert, dort können auch Termine für die Impfung an den Impfstraßen des Landes OÖ gebucht werden. Fixe Impfstraßen in den Bezirken befinden sich im ehemaligen Polytechnikum Eferding in der Bräuhausstraße 1, bei der Straßenmeisterei Peuerbach in Asing 17 (Gemeinde Steegen) und in der ehemaligen Bezirksbauernkammer in Grieskirchen, Manglburg 2. Im Polytechnikum wird bis auf Weiteres donnerstags und freitags von 12.30 bis 19.00 geimpft, in der ehemaligen Bezirksbauernkammer an denselben Tagen von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Je nach Bedarf werden für Grieskirchen Zusatztermine angelegt, die auch an anderen Tagen sein können – diese werden ebenfalls auf ooe-impft.at aktualisiert. In jedem Fall ist unbedingt ein Termin zu vereinbaren, wie die Verantwortlichen in Grieskirchen und Eferding betonen.