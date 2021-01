2021 steht in Tollet im Zeichen des Straßenbaus, auch der Breitbandausbau bleibt in den kommenden Monaten großes Thema.

TOLLET. Auch in der Gemeinde Tollet tut sich im neuen Jahr einiges. "Wir haben die KIF-Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, die wir großteils für den Straßenbau und die Straßenbeleuchtung einsetzen werden. Das wird ein ganz großes Projekt", erklärt Bürgermeisterin Gisela Mayr. Bei den KIF-Mitteln, die kommunale Investitionsförderung des Bundes, wird die Hälfte der Kosten vom Bund gefördert, die andere Hälfte zahlt die jeweilige Gemeinde.

Auch das Thema Internet bleibt in den kommenden Monaten aktuell. 50 Prozent der Tolleter Haushalte – genau 150 Stück – wurden zwischen Juni 2020 bis Ende des Jahres an das Glasfasernetz angeschlossen. Die anderen 150 Haushalte müssen sich noch zwei, drei Jahre gedulden. "Wir haben vor vier Jahren angesucht. Leider übernimmt die Energie AG nur die Kerngebiete, der Landbereich bleibt übrig. Wir arbeiten mit anderen Gemeinde daran, dass auch die restlichen Haushalte eine Anbindung erhalten. Eine Firma hat sich auch schon bereit erklärt. In den kommenden zwei bis drei Jahren, sollte dies lückenlos möglich sein", so die Ortschefin. Sie betont zudem, dass es auch von den Bürgern selbst abhänge, da eine Vertragsabschlussquote von 50 Prozent vorhanden sein muss.