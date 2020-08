Wegen Sekundenschlafs kam ein junger Autofahrer von der Fahrbahn ab und schlitterte über eine Böschung. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

SCHLÜSSLBERG. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr mit seinem Pkw am 23. August 2020 gegen 7 Uhr auf der Innviertler Straße, B137, Richtung Wels. Im Ortschaftsbereich Brandhof, Gemeinde Schlüßlberg, kam er aufgrund eines Sekundenschlafes rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte über eine Böschung. Danach prallte der Wagen gegen einen Wasserdurchlass, überschlug sich mehrmals und kam in einem Maisfeld zum Stillstand. Der schwer verletzte Lenker konnte noch selbständig aus dem Auto aussteigen. Er wurde anschließend mit der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert.