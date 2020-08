Unklarheit, wie es weitergeht: Die Erlebnisbergbahn in Haag hat Anfang des Jahres Insolvenz angemeldet.

HAAG. Wie geht es mit der Erlebnisbergbahn in Haag am Hausruck weiter? Das fragen sich viele, seit sie Anfang des Jahres Insolvenz anmelden musste. "Ich kann Ihnen nur antworten, dass ich vom Masseverwalter keine Beantwortung auf diese Fragen bekomme. Meines Wissens gibt es Interessenten für den Kauf und den Weiterbetrieb der Bahn. Die Interessenten haben schon im Mai Ihre Fragen per Mail und telefonisch an den Masseverwalter gestellt, aber bis jetzt leider keine Antwort erhalten. Ich glaube, aufgrund des Desinteresses des Masseverwalters springen auch diese Interessenten ab", erklärt der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der Erlebnisberg Luisenhöhe GmbH Johann Peter Vötsch. Der Masseverwalter habe den Verkauf des Grundstückes mit der Garage auf die Onlineplattform „willhaben“ gestellt, teilt Vötsch mit. Die Talstation des Sesselliftgebäudes wird derzeit auf der Onlineplattform mit einem Verkaufspreis von 18.000 Euro angeboten. Die BezirksRundschau versuchte mehrmals den Masseverwalter zu erreichen. Eine Rückmeldung konnte bis Redaktionsschluss nicht gegeben werden, ist aber als solche angekündigt. Der Waldhochseilpark „Goruck“ ist geöffnet.