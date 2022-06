Das Rettungsteam der Volksschule Taufkirchen gewann das landesweite Treffen der Jung-Ersthelfer in Wels.

WELS/GRIESKIRCHEN. 28 Bewerbsgruppen nahmen teil und übten an verschiedenen Szenarien ihr Können. Hinter dem Taufkirchner Rettungsteam platzierten sich die "Superhelfer" der Volksschule Kirchdorf vor den beiden Drittplatzierten "die Waldhausner" und den "Helfenden Händen".

"Täglich können wir mit Situationen konfrontiert werden, in denen rasches Handeln gefragt ist und jede Sekunde zählt", sagt OÖ.Jugendrotkreuz-Landesleiter Werner Schlögelhofer. Genau dann sei es wichtig ohne zu zögern Erste Hilfe zu leisten. "Die jungen Teilnehmer waren sehr engagiert, wissbegierig und zeigten großes Interesse an Erster Hilfe", so der OÖ Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. Erste Hilfe sei wichtig und rette im Fall der Fälle Leben.