Seit 2014 betreibt Armin Kienesberger das Weingut Casa Amore in Schlüßlberg. Den Entschluss dafür und seine besondere Herangehensweise an den Weinbau fasste der gelernte Steinmetz aus gesundheitlichen Gründen.

SCHLÜßLBERG (mef). "Vor etwa zehn Jahren sehnte ich mich aus gesundheitlichen Gründen nach einem gesünderen Leben. Nach zahlreichen Überlegungen kam mir die Idee, selbst Nahrungsmittel herzustellen. Aus diesem Grund ging ich in die Landwirtschaft", sagt Kienesberger. Der Entschluss Winzer zu werden, kam zufällig. "Ich wollte etwas außergewöhnliches machen. Etwas, das es in der Region noch nicht gab. Ein Dasein als Schweinebauer war also hinfällig. Zudem hatte ich Bedenken, ob sich diese Arbeit über mehrere Gernerationen hinweg finanziell ausgehen würde." Als weiteren Grund für die Entscheidung gegen einen Viehbetrieb nennt der 42-Jährige den geringen Einfluss der Landwirte auf die Preispolitik und das Endprodukt. "Das ist als Weinbauer anders. Da hab' ich auf alles einen Einfluss – vom Rebstock bis zum gefüllten Flasche. Außerdem kann ich all meine Talente in diesem Beruf vereinen: Kreativität, handwerkliches Geschick und Kontaktfreudigkeit. Dazu kommen ein gewisses Feingefühl und meine Natuverbundenheit."

Was folgte war eine Vielzahl an Besuchen bei Weinbauern. Während dieser Zeit absolvierte Kienesberger auch eine Ausbildung zur Weinbau- und Kellerfachkraft in Krems. "Ich arbeitete einfach einmal mit. Zwar hatte ich ein Ziel vor Augen, wusste aber nicht wohin die Reise wirklich geht. Auch stellte ich mir die Frage, ob ich künftig zu 100 Prozent Winzer sein möchte." Ein Weingutbesuch im Burgenland schaffte Klarheit. "Der Winzer erzählte mir von der Demeterzertifizierung seines Weinguts. Da wurde mir klar, dass ich genau so arbeiten möchte. Ich wusste auf einmal wohin die Reise geht." Im Jahr 2014 gründete der Steinmetz schließlich sein Weingut. Hier stellt er seitdem zehn Rot- und Weißweinsorten her. "Der Name des Guts leitet sich von meinem Haus ab. Dieses ist im italienischen Stil errichtet."

Strenger als Bio



Von Anfang an verfolgt der 42-Jährige die Prinzipen des Anbauverbands Demeter. "Kurzum geht es darum, alles zu tun damit ein Hof in sich selbst funktioniert. Wie ein Biotop also. Das Regelwerk gilt als strengstes in der Biolandwirtschaft." Daher benötigt Kienesberger keine Produkte von außen. "Den Pflanzenschutz für meine 7.000 Weinstöcke stelle ich unter anderem aus in Alkohol aufgelösten Kräutern her. Den Boden dünge ich mit dem Mist meiner Esel und Ziegen. Ich schaffe Rahmenbedinungen damit es Pflanzen und Tieren gut geht. Nicht, damit sie resistent gegen Krankheiten resistent sind." Eine Überbehandlung führt für den Winzer zu Stress "und der macht Tiere und Pflanzen krank. Ich produziere lieber weniger und das in Top-Qualität." 'Weniger' bedeutet für Kienesberger fünf bis siebentausend Flaschen pro Jahr.

2018 wurde dieser Einsatz belohnt. "Nach nur vier Jahren bekam mein Weingut das Demeterzertifikat. Damit ist es eines von österreichweit 55 und in Oberösterreich das einzige mit dieser Auszeichung."

Vom Teil- zum Vollzeitwinzer

Zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Winzer arbeitete Kienesberger bis Anfang 2019 noch als Angestellter. "Ich wusste damals noch nicht, ob meine Familie und ich alleine vom Weingut leben können. Nebenbei machte ich noch eine Ausbildung zum Weinbau- und Kellermeister." Kienbergers Anstrengungen und Mühen sollten erneut fruchten. "Als ich schließlich merkte, dass es sich finanziell ausgeht, fokussierte ich mich zu 100 Prozent auf meinen Job als Winzer. Vor allem hilft es dem Produkt Wein, wenn man sich rund um die Uhr damit beschäftigt."

Seit diesem Tag ging es für Kienberger und seinen Betrieb steil bergauf. "Ich hatte Zeit für persönliche Kundengespräche, konnte intensiv Telefonate führen und E-Mails beantworten sowie meine Weine präsentieren. Dank dieses Einsatzes baute ich mir ein gutes Netzwerk auf. So zogen meine Produkte in die gehobene Gastronomie, darunter ins Weiße Rössl am Wolfgangsee, ein." Auch Experten bekamen seine Weine in die Hände. "Nach einigen Weinverkostungen mit internationalen Teilnehmern rief mich noch im vergangenen Jahr die Chefredakteurin des Weinratgebers Gault-Millau an. Während eines Besuchs am Weingut sagte sie mir dann, dass meine Weine und ich den Preis für die Neuentdeckung des Jahres 2020 bekommen sollen. Das fühlte sich an wie der Aufstieg von der Bezirks- in die Nationalliga."

Effekt des Klimawandels

"Bis vor etwa 150 Jahren hat es in der Region durchaus Weinbauern gegeben", sagt Kienesberger. Ein plötzlicher Kälteeinbruch machte die Produktion von Wein unmöglich. "Beim jetzigen Klima ist die Produktion ohne Herausforderungen möglich."