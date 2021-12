Zu Weihnachten zeigt sich finanzielle Not besonders, vor allem in Familien mit Kindern. Die steigenden Energiepreise und die angelaufene Heizsaison verschärfen die angespannte finanzielle Situation von Personen mit geringem Einkommen zusätzlich. Mit weihnachtlichen Care-Paketen, die von 13.-24. Dezember 2021 an Rotkreuz-Markt-Kunden übergeben werden, will das OÖ. Rote Kreuz sorgenfreie Feiertage ermöglichen.

EFERDING. Ein Schicksalsschlag in der Familie, eine plötzliche Krankheit, monatelange Kurzarbeit oder der Verlust des Arbeitsplatzes: Armut kann jeden treffen und es gibt viele Gründe, warum Menschen mit einem geringen Einkommen auskommen müssen. Der Bedarf an Hilfe steigt kontinuierlich. Armut ist oft erst auf den zweiten Blick sichtbar. Existenzsorgen und Nöte spielen sich meistens hinter verschlossenen Türen ab. "Wir wollen helfen", sagt Philipp Wiatschka, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Eferding. "Deshalb war die Gründung unseres Rotkreuz-Marktes in Eferding vor elf Jahren eine logische Konsequenz."

Weihnachtsaktionen für hilfsbedürftige Menschen

Corona verschärfte die allgemeine Situation für Menschen mit geringem Einkommen. Steigende Treibstoff- und Energiepreise sorgen für zusätzliche finanzielle Belastungen.

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und zusätzliche finanzielle Belastungen sind vorprogrammiert. "Gerade zu Weihnachten macht sich finanzielle Not besonders bemerkbar, vor allem in Familien mit Kindern. Wo es am Nötigsten fehlt, bleibt kein Geld für kleine Geschenke und oft nicht einmal für das Weihnachtsessen", erklärt der Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Eferding.

1.800 Weihnachtspakete

Deshalb ist es dem OÖ. Roten Kreuz ein besonderes Anliegen, bedürftige Familien zu unterstützen. Mit der Hilfe von Kooperationspartnern und zahlreichen SpenderInnen schnürt das OÖ. Rote Kreuz heuer erstmals 1.800 Weihnachtspakte für bedürftige Menschen mit Waren des täglichen Bedarfs sowie einem Wertgutschein in der Höhe von 30 Euro. Die Pakete werden den einkaufsberechtigten KundInnen in den Rotkreuz-Märkten von 13.-24. Dezember übergeben und ermöglichen ihnen in diesem Jahr ein ganz besonderes Fest.