Der St. Marienkirchner Hannes Friedl beschwert sich über den Wegfall einer Buslinie, die im Zuge des Fahrplanwechsels im Dezember gestrichen wurde. Ein Bericht über die Krux mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am Land und der scheinbar schwer zu findenden Balance zwischen Angebot und Auslastung.

ST. MARIENKIRCHEN/POLSENZ. ST. MARIENKIRCHEN. Hannes Friedl ärgert sich. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 fährt am Samstag vom St. Marienkirchner Ortszentrum kein öffentliches Verkehrsmittel mehr in Richtung Wels. Friedl hat für diese Entscheidung kein Verständnis: "Es erklärt sich mir nicht, wenn auf der einen Seite vom Land und vom Verkehrsverbund nur von Verbesserungen gesprochen wird, und auf der anderen Seite Buslinien gestrichen werden." Vor allem für jene Menschen, die wie seine Frau auch am Wochenende zur Arbeit müssen, sieht der St. Marienkirchner in seiner Gemeinde kein entsprechendes Angebot. Ihm sei bewusst, dass die Kosten durchaus ein Faktor seien. Jedoch dürfe dies nicht auf dem Rücken der Bus- oder Bahnfahrer ausgetragen werden, so Friedl.

"Insgeheim ärgert mich es selbst auch. Man redet immer davon, mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Am Land ist das einerseits ein Problem, weil sie zu wenige Leute nutzen. Andererseits wird es ohne entsprechendes Angebot auch schwierig." Harald Grubmair, Bürgermeister St. Marienkirchen/Polsenz

"Im Zuge der Neuplanung der öffentlichen Regionalbuslinien war es unsere Aufgabe, die Effizienz und Auslastung der Verbindungen zu prüfen", erklärt Klaus Wimmer, Pressesprecher des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes (OÖVV). Im konkreten Fall der Linie Wels–St. Marienkirchen–Waizenkirchen lag die Auslastung der Wochenendverkehre laut OÖVV bei weniger als zwei Personen. "Wir müssen im Sinne eines verantwortungsvollen Einsatzes von öffentlichen finanziellen Mitteln so gering ausgelastete Verbindungen leider einstellen", sagt Wimmer und ergänzt: "Auch wenn wir wissen, dass durch eine solche Einstellung einzelne Fahrgäste nicht mehr ihre gewohnte Verbindung nutzen können." Erklärungen, die bei Friedl wiederum auf wenig Verständnis stoßen: "Es muss doch in Österreich möglich sein, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu kommen – auch am Samstag. Meine Familie hat nur ein Auto. Wir sind daher auf Bus und Bahn angewiesen. Ich finde es spannend, wie ein Ort mit rund 2.300 Einwohnern hier behandelt wird."

Die Gemeinde St. Marienkirchen beschäftigt sich derzeit jedenfalls mit dem Thema, wie Bürgermeister Harald Grubmair (VP) erzählt. Es sei aber ein äußerst schwieriges, meint der Ortschef. "Natürlich muss man auf Kosten und Nutzen schauen. Aber insgeheim ärgert mich es selbst auch. Man redet immer davon, mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Am Land ist das einerseits ein Problem, weil sie zu wenige Leute nutzen. Andererseits wird es ohne entsprechendes Angebot auch schwierig." In dieselbe Kerbe schlägt SP-Bezirksparteivorsitzender Thomas Antlinger, der im Landtag als Umweltsprecher tätig ist: "Auf der einen Seite ermögliche ich mit dem neuen Klimaticket den Menschen, kostengünstig die Öffis zu benutzen, auf der anderen Seite ist dann das Angebot vor Ort einfach nicht da." Antlinger fordert ein Umdenken bei der Bestellung der Buslinien. Klares Ziel soll ein bedarfsorientiertes Modell sein. Wollen die St. Marienkirchner aktuell am Samstag mit dem Bus nach Wels, müssen sie mit dem Auto zur drei Kilometer entfernten Haltestelle in der Ortschaft Jungreith fahren. Das ergibt für Friedl wenig Sinn: "Wenn ich schon unterwegs bin, dann fahre ich auch die restliche Strecke bis nach Wels mit dem Auto."

Der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) nutzte den Fahrplanwechsel im Dezember 2021 für zahlreiche Erneuerungen und Änderungen. Unter anderem wurde das neue Verkehrskonzept für das Regionalbusangebot "Donaukorridor Linz–Eferding–Passau" umgesetzt. Die Linien dieses Ausschreibungsgebiets gelten als stark frequentierte Hauptachsen zwischen dem Eferdinger Becken und Linz beziehungsweise Wels. Daher stand hierbei laut OÖVV eine deutliche Angebots- und Kapazitätssteigerung im Vordergrund. Der neue Fahrplan bindet außerdem die Industriestandorte Grieskirchen und Stritzing nun besser an das öffentliche Verkehrsnetz an: Drei Linien fahren nun direkt über Stritzing. Die Fahrplanzeiten wurden in Absprache mit den dort ansässigen Betrieben so weit wie möglich an die Schichtbeginn- und -endzeiten angepasst.

