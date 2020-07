Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner sorgte im Rahmen einer Sommeraktion auf Baustellen im Bezirk Grieskirchen für Abkühlung. Gleichzeitig verschaffte er sich einen Überblick über aktuelle Baumaßnahmen und den jeweiligen Baufortschritt.

BEZIRK GRIESKIRCHEN. Einen Vormittag lang wurden aktuelle Hot-Spot-Baustellen in vier Bezirken besichtigt. In Grieskirchen machte sich Steinkellner ein Bild der Arbeiten am Gehsteig Aigen-Arming entlang der Geboltskirchener Straße L1074. Begutachtet wurden auch die Vorbereitungsarbeiten für die Asphaltierung der L1189 Holzinger Straße in Gallspach, die Errichtung des Busterminals in Haag am Hausruck und die Generalsanierung Trattnachbrücke an der B141 Rieder Straße in Hofkirchen an der Trattnach. Unter Anleitung der Straßen- und Brückenmeister wurde die Bedeutung der jeweiligen Infrastrukturmaßnahmen für die Gemeinden und Regionen genauer erläutert.



„Die Mitarbeiter der Straßen- und Brückenmeistereien leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Gerade jetzt im Sommer sind die Arbeiten unter der schweißtreibender Hitze noch anstrengender. Soviel Fleiß und Einsatz im Dienste der Infrastrukturerhaltung und Verkehrssicherheit gehört mit kühlen Getränken gewürdigt.“ Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner

Um für etwas Abkühlung zu sorgen und die anstrengenden Arbeiten zu erleichtern, überreichte Oberösterreichs Infrastruktur-Landesrat kühle Getränke in einer Kühltasche.