Ein Aufreger-Thema im Juli 2021: Raser auf den Straßen Grieskirchens. Was wurde dagegen unternommen?

GRIESKIRCHEN. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich die Redaktion der BezirksRundSchau Grieskirchen & Eferding mit zahlreichen Themen beschäftigt. Themen, die Aufsehen erregten und über die mitunter viel diskutiert wurde. Dazu gehörten Mitte des Jahres die sogenannten Raser, die in Grieskirchen für Unmut sorgten. Wir lassen die Geschichte Revue passieren und stellen die Frage: Was hat sich seither getan?

Handlungsbedarf gegen Raser

"Da im Rathaus vermehrt Beschwerden eingegangen sind, welche massive Geschwindigkeitsübertretungen sowie erhöhte Lärmentwicklung meldeten, und in weiterer Folge auch Meldungen von Straßenrennen in den Nachtstunden eintrafen, war für uns Handlungsbedarf gegeben", erinnert sich Franz Pointinger, Vizebürgermeister und Obmann des Verkehrsausschusses. Bald war das Thema "Raser" im Juli dieses Jahres in aller Munde, auch von einer "Raser-Kultur" war damals etwa die Rede. Den Höhepunkt bildete ein Unfall, der sich kurze Zeit zuvor in der Grieskirchner Bahnhofstraße ereignet hatte. Zwei Raser waren dabei mit ihren Autos in einen Transformator gekracht, ein unbeteiligter Fahrzeuglenker wurde leicht verletzt. Bei einem runden Tisch trafen sich infolgedessen Mitglieder der Stadtpolitik, Vertreter der Bezirkshauptmannschaft sowie Polizei.

Polizeikontrolle wurde verstärkt



Ein Ergebnis: stärkere Verkehrsüberwachung, mehr Geschwindigkeitskontrollen und Zivilstreifen durch die Polizei.



"Je mehr wir wahrgenommen und gesehen werden, umso eher kann man die Raserei verhindern"

, erklärt Gerhard Groißhammer, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant und Verkehrsreferent. Informationen von Anrainern über besonders beliebte Raser-Stellen würde man sich bei der Polizei ganz genau ansehen, wie Groißhammer berichtet. Bei Schulwegen und Bushaltestellen sei man "extrem sensibel". Auf der Michaelnbach-Stauff-Landesstraße wurde etwa eine Geschwindigkeitsmessanlage aufgebaut, nachdem besorgte Eltern von Schnellfahrern bei einer dortigen Bushaltestelle berichtet hatten.

Fünftes Radar ausstehend

Wird Anzeige gegen einen Schnellfahrer erstattet, erwartet die Betroffenen auf der Bezirkshauptmannschaft nicht nur ein normales Strafverfahren. Die "Raser" werden darüber hinaus zu einem sogenannten Normverdeutlichungsgespräch vorgeladen, wie Bezirkshauptmann Christoph Schweitzer informiert. Pointinger berichtet indes: "Von der Gemeinde wurde der Österreichische Wachdienst (ÖWD) beauftragt, im Zuge seiner Nachtstreife entsprechendes Augenmerk auf die angesprochenen Problemzonen zu legen. Zudem wurden gut sichtbar die internen, informativen Geschwindigkeitsmessgeräte platziert, sodass auch manch 'unbewusster Raser' sanft auf seine Übertretung aufmerksam gemacht wurde." Ein fünftes Radar, das nach dem Treffen im Juli angekündigt worden war, lässt noch auf sich warten.



"Die Umsetzung der Radarüberwachung ist in Vorbereitung, allerdings sind noch Finanzierungsfragen zu klären"

, teilt Bürgermeisterin Maria Pachner mit. Zudem seien noch verkehrstechnische Überprüfungen und Messungen erforderlich.

Kontrolle bleibt bestehen



Wie Verantwortliche aus der Stadtgemeinde, der Polizei und Bezirkshauptmannschaft berichten, habe sich die Lage seit Juli beruhigt. "Wir haben Erfolge gesehen und konnten Schnellfahrer aus dem Verkehr ziehen. Geschwindigkeitskontrollen und Überwachungen bringen etwas", so der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Groißhammer. Auch Vizebürgermeister Pointinger bestätigt: Die diesbezüglichen Beschwerden der Bürger sind weniger geworden. "Erfahrungsgemäß ist diese ‚Beruhigung‘ in erster Linie der Jahreszeit geschuldet", weist Pachner allerdings hin.

Deshalb sollen die Schnellfahrer auch in Zukunft im Blick behalten werden. Auf Seiten der Polizei will man 2022 "genau so aktiv sein, wie wir das heuer waren" – verstärkte Kontrollen und Schwerpunktaktionen gehören dazu. In der Stadtgemeinde möchte man den eingeschlagenen Weg beibehalten. "Wünschenswert wären Gesetzesänderungen, die empfindlichere Maßnahmen gegen unbelehrbare Raser vorsehen", meint Pachner.

Raser sind nicht Tuner

Wer diese "unbelehrbaren Raser" überhaupt seien? "Der Stadtgemeinde Grieskirchen stehen diesbezüglich keine Daten zur Verfügung. Es wird aber vermutet, dass es sich hier um schwarze Schafe in der Tuningszene handelt", berichtet Pachner. Groißhammer hält dagegegen. "Tuner sind nicht gleich Raser", betont er. Generell könne man laut ihm nicht von einer "Raserszene" im herkömmlichen Sinne sprechen. Das bestätigt auch Schweitzer:



"In anderen Bezirken ist es tatsächlich so, dass sich junge Lenker verarbreden und Rennen veranstalten. In Grieskirchen ist das nicht der Fall."

Zur Sache

"In Österreich ist nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptursache tödlicher Unfälle", erklärt der Verkehrsclub Österreich. Die Unfallbilanz aus dem Jahr 2021 für die Bezirke Grieskirchen und Eferding wurde noch nicht veröffentlicht. Gerhard Groißhammer, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant, glaubt allerdings: "Die Zahl der Unfälle hat sich auf einem Niveau wie vor Corona eingependelt." Auffallend mehr Unfälle habe es durch die Schnellfahrer heuer "Gott sei Dank" nicht gegeben, so die Einschätzung Groißhammers. Wer bei zu schnellem Fahren erwischt wird, riskiert nicht nur eine Geldstrafe. Auch eine Anzeige kann drohen. Neben einem normalen Strafverfahren erwartet Schnellfahrer nach der Anzeige eine Vorladung zu einem "Normverdeutlichungsgespräch" in die Bezirkshauptmannschaften Grieskirchen und Eferding.