Gegen 5.30 Uhr ist am Karsamstag, 16. April 2022, aus noch unbekannter Ursache in einem Gewerbebetrieb in Taufkirchen an der Trattnach ein Brand ausgebrochen.

TAUFKIRCHEN AN DER TRATTNACH. Als die ersten Feuerwehren eintrafen wurde sofort die „Alarmstufe 2“ ausgelöst und somit stehen standen zehn Feuerwehren im Einsatz. Der Brand, welcher vermutlich in einem Anbau an die Produktionshalle ausbrach und sich bereits auf die Fassade ausbreitete, konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Durch den gezielten Einsatz gelang es, ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude zu verhindern. Um auch letzte Glutnester ablöschen zu können muss die Fassade sowie Blechverkleidungen geöffnet bzw. entfernt werden.