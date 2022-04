Körperschwung in Taufkirchen an der Trattnach bietet ein Zentrum der Vielfalt mit einem großen Spektrum an Angeboten auf allen Ebenen.

TAUFKIRCHEN/TRATTNACH. Für den Körper finden Sie neben Physiotherapie unterschiedlichste manuelle Techniken wie klassische Massage, Heilmassage, Cranio Sacral, Raindrop, Klangschalen, Lasertherapie, Kinesiologie sowie Shiatsu. Die Komponente Geist wird durch Rechtsberatung sowie Fortbildungen für Masseure und Körpertherapeuten vertreten. Für die Gesunderhaltung der Seele sorgt ein großer psychologisch-psychotherapeutischer Bereich. Dieser wird durch eine Psychologin, zwei Psychotherapeutinnen sowie eine Lebens- und Sozialberaterin abgedeckt. Nutzen Sie die Online-Terminbuchung auf koerperschwung.at für eine schnelle Terminvereinbarung und erleben Sie das Therapiezentrum als einen Ort zum Wohlfühlen, der Ruhe und der fachlichen Kompetenz.