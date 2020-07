Ein bisher unbekannter Lenker fuhr am 21. Juli 2020 gegen 19:30 Uhr mit seinem Pkw mit Eferdinger Kennzeichen auf dem Güterweg Kleinstroheim aus Richtung Hinzenbach kommend Richtung Stroheim. Hinten an seine Anhängevorrichtung hatte der unbekannte Lenker einen Hund angeleint. Im Ortschaftsbereich Großstroheim dürfte die Person so schnell gefahren sein, dass das Tier nicht mehr nachlaufen konnte. Der Hund wurde nachgeschleift und Zeugen versuchten den Autolenker zum Anhalten zu bewegen. Es war eine teils starke Blutspur auf der Fahrbahn sichtbar. Die Blutspur war mehr als 1,5 Kilometer lang. Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die Anzeige bei der Polizei erstatteten.

Die Polizei ersucht Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei Eferding unter Telefon: 05/9133 4220 zu melden.