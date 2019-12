Lebensmittelverschwendung spielt zu Weihnachtszeit eine große Rolle – Biotonnen werden Im Dezember um 50 Prozent voller als im Monat davor.



EFERDING. Im Bezirk Eferding werden jährlich rund 2.600 Tonnen Bioabfall in 9.700 Biotonnen gesammelt. Die Biotonne ist eine wichtiges Instrument um nachhaltig Abfall zu trennen. Zur Weihnachtszeit scheinen viele Menschen – auch beim Lebensmittelkauf – in einen regelrechten Kaufrausch zu verfallen. Ein großer Teil davon landet jedoch in der Tonne. „Es liegen hier zwar keine genauen Analysen vor, jedoch im Vergleich zum Monat November steigt die Biotonnenmenge im Dezember um mehr als 50 Prozent. Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich dabei hauptsächlich um Lebensmittelabfälle handelt. Beim Restabfall ist keine größere Mengenveränderung in dieser Zeit feststellbar,“ so Annemarie Krautgartner, Leiterin des Bezirksabfallverbandes Eferding.

Mülltrennung beachten

Mülltrennung wird in vielen Haushalten kleingeschrieben. Die Restabfall-Anlyse zeigt, dass 15% des Restabfalls vermeidbare Lebensmittelabfälle sind. Jährlich produziert jeder Einwohner 116 Kilogramm Restabfall, davon wären 55 Prozent der Abfälle noch verwertbar. Eine genauer Trennung würde die Umwelt schonen und Platz sparen. „Den größten Anteil der weggeworfenen Lebensmittel machen Brot-, Süß- und Backwaren aus, gefolgt von Obst und Gemüse. Weiters Eier und Milchprodukte sowie Fleisch, Wurst und Fisch,“ so Krautgartner.

Doch nicht nur in Haushalten fallen große Mengen an Müll an – vor allem Lebensmittel märkte werfen Unsummen an Lebensmitteln weg. "Viele Produkte, die nicht den Vorgaben des Handels entsprechen, schaffen es nicht ins Regal. Sie entsprechen nicht der Norm, der Größe oder der Farbe – sind aber bei den Inhaltsstoffen, im Geschmack und für die Gesundheit einwandfrei", betont Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger.

Verschwendung entgegen wirken

Vermehrt kommen nun Apps auf, die dieser Verschwendung im Handel entgegen wirken sollen. „Too good to go“ arbeitet mit regionalen Lebensmittelherstellern zusammen, die ihre Ware vor dem Wegwerfen schützen wollen. Mit dabei ist auch die Bäckerei Nimmervoll aus Grieskirchen und die Bäckerei Moser aus Eferding. Überschüssig produzierte Backwaren werden von den Bäckereien abgepackt und dann zu vergünstigten Preisen verkauft. So entsteht eine Win-Win-Situation für Kunden und Betriebe. Doch auch private Haushalt können der Verschwendung entgegen wirken: „Vor dem Einkauf sollten die Vorräte kontrolliert werden und eine Einkaufsliste erstellt werden. Es sollte nur so viel gekauft werden wie benötigt wird, dazu gilt es auch kritisch gegenüber Aktionsangeboten zu sein. Sesionale und regionale Produkte sollten beim Kauf immer Vorrang haben,“ so die Expertin. Außerdem sollte stets das Halbarkeits- beziehungsweise das Verbrauchsdatum beachtet werden: „Meist können Lebensmittel auch noch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums verwendet werden, vorausgesetzt wenn sie noch gut riechen, schmecken und aussehen. Bei leicht verderblichen Lebensmitteln wie Fleisch und Fisch ist jedoch unbedingt das aufgedruckte Verbrauchsdatum einzuhalten.“